Puoi restare in un gruppo WhatsApp ma evitare comunque di esserne infastidito: ti spiego come fare

Restare in un gruppo WhatsApp pur evitando eventuali fastidi si può: ecco come. L’operazione per riuscirci è facilissima.

La piattaforma di messaggistica WhatsApp è ricca di funzioni e di feature che arricchiscono e impreziosiscono l’esperienza di utilizzo degli utenti, e in molti casi si tratta di elementi non noti, proprio come nel caso dei gruppi e della possibilità di non esserne infastiditi.

WhatsApp è un punto di riferimento assoluto per quanto riguarda la messaggistica istantanea, dal momento che propone tantissime funzionalità di cui gli utenti possono disporre per utilizzare l’app al meglio e secondo le esigenze di ciascuno, senza poi anche dimenticare i numerosi aggiornamenti che arrivano di volta in volta e che rendono sempre migliore l’applicazione.

Fra gli elementi più amati ci sono i gruppi WhatsApp, che permettono agli utilizzatori di interagire con più persone allo stesso tempo, uniti da uno medesimo scopo, tema, hobby e così via. Tuttavia talvolta, soprattutto per chi è presente in molti gruppi, le tante notifiche e gli svariati messaggi possono diventare fonte di fastidio. Ciò che molti però non sanno è che si può ovviare a tale aspetto, senza dover uscire dai gruppi in questione.

Gruppi WhatsApp, come evitare i fastidi silenziando “per sempre”: i pochi e semplici passaggi per riuscirci

Restare all’interno dei gruppi WhatsApp ma limitare i fastidi eventuali in termini di notifiche magari eccessive, dunque si può, e al riguardo basta compiere determinati passaggi per attivare la specifica opzione della chat. Si tratta di una possibilità fornita proprio dall’app ‘verde’ che tra l’altro prevede tre opzioni diverse e dunque tre diverse possibilità di scelta, in base alle esigenze cui si trova davanti l’utente.

Occorre anche tener presente che si tratta di una scelta che si potrà sempre modificare, ripristinando la situazione prima dell’intervento fatto. Andando però per gradi, nel caso di Android occorre accedere sul gruppo da silenziose, focalizzarsi sui 3 punti in alto a destra e fare tap su Silenzia. Se si una un device iOS, basterà fare tap sul nome del gruppo e indicare Silenzia, mentre se si usa la versione Desktop o Web, occorre cliccare col tasto destro sulla chat e soffermarsi sulla medesima opzione.

Le 3 opzioni da poter scegliere prevedono la possibilità di silenziare il gruppo per 8 ore, una settimana o per sempre. Tale ultima voce limiterà le notifiche a tempo indeterminato, tenendo comunque presente che se si verrà menzionati, si noterà – e quindi non si perderà – la notifica.

Il procedimento non è irreversibile, poiché qualora si cambiasse idea basterà compiere gli stessi passaggi indicati e soffermarsi su Attiva Notifiche, per tornare a riceverle, e col gruppo che non sarà più, a quel punto, silenziato.