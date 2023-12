Reels di Instagram: la funzione segreta per renderli visibili solo agli amici più stretti

Rendere visibili i Reels di Instagram soltanto agli amici stretti è possibile: occhio a questa funzione che non tutti conoscono.

La tecnologia è un mondo in continua evoluzione, con tante e numerose novità, aggiornamenti, funzioni che interessano da vicino gli utenti, poiché ad esser coinvolte sono le attività svolte da quest’ultimi tutti i giorni e i dispositivi impiegati costantemente, proprio come avviene con gli smartphone e con le piattaforme social.

I social network sono infatti oramai un ‘luogo’ visitato, per così dire, da un numero davvero incredibile di utenti, spesso più volte al giorno, navigando mentre ci si aggiorna sulle ultime novità dei contatti che si seguono e degli amici o quando si postano i propri contenuti multimediali. Tra le piattaforme social di maggior successo c’è di certo Instagram, ricca di funzioni e strumenti che arricchiscono e impreziosiscono l’esperienza degli utenti, come ad esempio i Reels.

Per chi non lo sapesse, si tratta di quei brevi video che vengano caricati dagli utenti, particolarmente coinvolgenti e in taluni casi anche virali. Ciò che molti ignorarono, a proposito di tale funzionalità di Instagram, è la possibilità di poter modificare la privacy di quest’ultimi, così come dei post. Un aspetto a cui ora si può accedere in virtù di un recente aggiornamento del servizio. E questa non è la sola buona notizia, poiché farà anche piacere sapere che riuscirci è particolarmente facile.

Instagram Reels, come modificare la privacy della funzione: i pochi passaggi da tener presente

Posta dunque la rilevanza e la centralità, per molti, delle piattaforme social in generale e di Instagram, nel particolare, c’è un tema che sta sempre a cuore a molti, ovvero la privacy. Nel dettaglio, vi è la poter apportare delle modifiche alla privacy ai post e ai Reels di Instagram. Proprio come nel caso delle stories, anche tali altri due elementi si possono adesso condividere soltanto con gli Amici stretti.

Le altre possibilità previste riguardano tutti i follower del social o gli utenti iscritti ad Instagram, nel caso si tratti di un profilo pubblico. Come anticipato, i passaggi per la pubblicazione di un reel Instagram per gli amici stretti sono particolarmente intuitivi e prevedono, a seguito della creazione del contenuto, di fare tap sull’opzione “pubblico”. A questo punto andrà selezionato “Amici più stretti”.

Chi volesse condividere i contenuti con tutta l’utenza del social, dovrà soffermarsi su “tutti”, invece, quale opzione. SI noterà subito “pubblico”, all’interno dell’interfaccia della creazione dei Reel, in virtù della presenza della lingua colorata “Novità”, sulla destra. Questi sono anche i passaggi a cui far riferimento per quanto riguarda i post. L’aspetto è rilevante poiché consente di postare contenuti soltanto per pochi amici o parenti, quelli più stretti. Attenzione però ad un particolare, poiché gli Amici stretti saranno i medesimi per le stories, per i post e per i Reels. L’utente non potrà quindi decidere di condividere tipi di contenuti diversi fra loro con gruppi diversi di utenti.