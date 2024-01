Rendi il tuo Whatsapp a prova di spia: basta un semplice trucco per proteggerti

C’è un nuovo trucco pazzesco che permette di rendere il vostro Whatsapp a prova di spia. Ecco come attivarlo subito, vi tornerà utilissimo.

Uno dei temi su cui da tempo l’app ripone maggiormente la sua attenzione è la privacy degli utenti. Con diverse funzionalità e aggiornamenti che sono stati pensati proprio per far sì che ogni singola persona possa essere sicura che il contenuto delle chat rimanga privato e inaccessibile ad occhi indiscreti. Basti pensare alla crittografia end-to-end, uno standard disponibile da qualche anno.

Ma oltre alla sicurezza dei dati personali per possibili attacchi hacker o fughe di dati, ci sono anche altri strumenti utili per tenere lontani gli occhi indiscreti nella “vita reale”. Uno in particolare, appena rilasciato e che vi potrebbe tornare utilissimo in determinate situazioni. Una volta averlo attivato, non dovrete più aver paura che un vostro amico o una persona che si trova nelle vicinanze del dispositivo possa controllare ciò che vi dite con i vostri contatti.

WhatsApp a prova di spia: il nuovo trucco da attivare ora

È un trucco tanto semplice quanto geniale, che può essere applicato in qualsiasi istante e che vi darà modo di tenere ogni spia lontano dal vostro account di WhatsApp. C’è una combinazione di tasti da premere per potervi accedere subito, con una password personale che bloccherà ogni possibile accesso non desiderato. Una volta averla provata per la prima volta, non riuscirete più a rinunciarci.

Stiamo parlando di un comodo sistema pensato per l’app desktop di WhatsApp per Mac. Se siete in possesso di un dispositivo Apple e già ora usate WhatsApp Web, allora seguite questi passaggi e in qualche istante avrete attivato tutto. Dovete per prima cosa aprire il software e poi premere sulla tastiera la combinazione di tasti Cmd+Ctrl+L. In questo modo, comparirà in automatico una schermata per poter azionare il blocco schermo.

Proprio come un classico screensaver, questa funzionalità vi dà modo di decidere dopo quanto tempo lo schermo dovrà bloccarsi. Così da non dare la possibilità ad altre persone di accedere alle vostre conversazioni se vi allontanate dal Mac. E non solo, perché ci sarà anche modo di impostare una password da inserire per poter riattivare l’applicazione. Così gli occhi indiscreti non potranno più far nulla, sarete gli unici ad avere l’accesso a WhatsApp Web.