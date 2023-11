Rivoluzione PayPal, arriva una funzione che vi semplificherà parecchio la vita

PayPal si prepara alla rivoluzione. C’è una nuova funzione in arrivo che riuscirà a semplificarvi la vita in certe situazioni.

Stiamo per assistere all’ennesima ondata di novità sul fronte PayPal. Quest’ultimo è uno strumento parecchio apprezzato da utenti di tutto il mondo. Si tratta di un sistema di pagamento digitale che permette a chiunque di creare un proprio Wallet virtuale dove aggiungere le proprie carte personali o trasferire i propri fondi. Tramite email o numero di telefono, per una semplicità assoluta.

E nel corso degli anni sono state introdotte tante funzionalità extra parecchio apprezzate. Basti pensare alla possibilità di rateizzare i pagamenti, oppure al trasferimento di fondi da una carta all’altra senza commissioni. Stando a quanto emerso, però, non sarebbe finita qui. Il team di sviluppatori avrebbe infatti lavorato ad una feature aggiuntiva che in certi casi vi salverà la vita ed è dedicata esclusivamente al mercato italiano: ecco di cosa si tratta.

PayPal, cosa sapere sulla nuova funzione presto in arrivo

Una novità annunciata nei giorni scorsi e che è già stata resa disponibile all’interno di PayPal. Vi basta scaricare l’app o accedere al sito tramite computer, effettuare il login sul vostro conto ed il gioco è fatto. In questo modo, riuscirete a semplificare una delle operazioni più ostiche per i cittadini residenti in Italia, potendo svolgere il tutto in totale autonomia e direttamente seguendo alcuni passaggi interni resi disponibili all’interno del vostro Wallet digitale.

Come spiegato dall’azienda stessa, sarà ora possibile pagare le bollette PagoPA direttamente su PayPal. Una collaborazione quella avvenuta con la Pubblica Amministrazione che è in linea con il processo di digitalizzazione in atto da ormai qualche tempo.

Se prima era necessario accedere all’app IO e selezionare PayPal come metodo di pagamento, ora non servirà nemmeno effettuare questo passaggio: è tutto già disponibile all’interno dell’applicazione originale! Vi basterà inquadrare il codice QR e completare l’operazione.

Entrando più nello specifico, per prima cosa aprite l’app di PayPal e poi cliccate sull’icona della scansione in alto a destra. Ora puntate sul codice QR presente nel bollettino PagoPA e poi effettuate il pagamento su Mooney. Inserendo la vostra mail, riceverete istantaneamente la ricevuta e potrete completare l’operazione. Vi ricordiamo che il costo del servizio Mooney è pari a 1,50 euro per importi inferiori a 500,00 euro e di 3,00 euro per importi pari o superiori a 500,00 euro.