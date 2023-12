Rivoluzione totale di Whatsapp, arriva una nuova funzione che tutti ameranno

Grossa sorpresa per gli utenti WhatsApp, arriva un cambiamento che sarà amatissimo: i dettagli sulla nuova funzione.

Non si fermano le novità, con gli utenti pronti a sorridere per una nuova funzione che risulterà di certo amatissima. Il team di sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea prosegue infatti con il costante lavoro teso a rendere sempre migliore l’esperienza d’uso degli utilizzatori, proponendo aspetti innovativi e nuove possibilità a loro disposizione.

Sono davvero tantissimi coloro che quotidianamente accedono all’applicazione ‘verde’ per usufruire delle funzionalità presenti e per scambiare messaggi, contenuti multimediali e file con amici, parenti e colleghi. In tal senso non stupisce, dunque, che l’interesse rispetto alle novità in cantiere, sempre molto attese da numerosi utenti, sia altissima. Basti pensare nel tempo all’arrivo dei canali, degli aggiornamenti di stato, dei gruppi e di tutti gli strumenti e le feature di cui si può usufruire, per citarne giusto qualcuna.

A proposito dell’aspetto in oggetto, di recente la piattaforma ha introdotto una nuova interfaccia che si lega alla condivisione degli aggiornamenti del canale rispetto allo “stato”. Si tratta di un elemento ideato per il miglioramento dell’interazione con gli aggiornamenti stessi, per una funzione che, al momento, è disponibile soltanto per alcuni beta tester a seguito dell’installazione dell’ultimo aggiornamento dell’app beta per Android, 2.24.1.6.

WhatsApp, grossa novità con la funzione in arrivo: cosa cambia, c’entrano canali ed aggiornamenti di stato

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp sta dunque lavorando su una nuova interfaccia per i contenuti del canale come aggiornamento di stato. Taluni beta tester potrebbero notare tale nuova interfaccia che rende migliore il modo tramite cui l’utenza visualizza gli aggiornamenti del canale dagli aggiramenti di stato. Vi sarà la creazione di un layout dedicato a tale aspetto, il cui scopo è quello di chiarire che il contenuto postato sullo stato provenga da un canale.

Per sapere se la funzione è già presente per il proprio account occorre condividere un aggiornamento del canale sullo stato, inoltrando un aggiornamento del canale. La novità mostra ancora una volta quale sia l’impegno della piattaforma, volto al miglioramento dell’esperienza degli utenti. L’interfaccia rinnovata propone un layout che risulta intuitivo e rende più facile l’interazione e l’accesso agli aggiornamenti dei canali condivisi.

Al contempo, l’interfaccia rispecchia le tendenze del design del momento, poiché assomiglia in un certo senso a quello proposto da Instagram al momento della condivisione dei post come storie, ma rimarca anche la volontà nel proposte un’esperienza moderna ed a misura di utente. Come detto, la disponibilità della novità riguarda taluni utenti che installano i più recenti aggiornamenti dell’app beta per Android. Nelle settimane a venire vi sarà una distribuzione maggiore.