Rivoluzione WhatsApp, la svolta storica che gli utenti aspettavano da sempre

Tante novità importanti e a lungo attese per gli utenti WhatsApp: cosa cambia e gli aspetti innovativi da non perdere.

È un lavoro costante e senza sosta, quello portato avanti dalla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp e, nel dettaglio, dal team di sviluppo, con diverse preziose novità a lungo attese dall’utenza che migliorano degli aspetti centrali dell’applicazione ‘verde’. Le novità in arrivo destano sempre grande attenzione poiché arricchiscono l’esperienza degli utenti, ora migliorando funzionalità presenti, ora inserendone di nuove.

Basti pensare che, attualmente, la piattaforma sta ad esempio lavorando sugli username, un elemento che consentirà di poter creare – per l’appunto – username distinti, rendendo più semplice la ricerca e la connessione con altri utenti senza dover necessariamente condividere il numero telefonico personale. Ma le novità WhatsApp sono tante, e in tal caso sui iOS giungono rilevanti cambiamenti, tramite la release 23.24.73.

Non si tratta di un solo aspetto ma di quattro differenti punti da approfondire, e tra questi vi è la possibilità di poter reagire in modo rapido ad uno stato facendo uso dell’avatar. Basterà fare tap su “Rispondi” e indicare una fra le sei diverse reazioni disponibili.

WhatsApp, tante novità ed una piccola grande svolta che farà esultare gli utenti: occhio a cosa cambia

Con la release 23.24.73 per iOS, la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp apporta dunque alcune rilevanti e preziose novità, davvero imperdibili per il grande pubblico. Come detto, in primo luogo vi è la reazione agli stati tramite gli avatar, ma vi sono aspetti innovativi anche riguardanti i gruppi grandi, così come emerge dal changelog ufficiale di tale versione dell’app.

Occorre infatti tener presente che adesso vi è modo di poter dar seguito alle chat vocali senza chiamare. Un cambiamento, poi, riguarda anche le chat, considerando l’aggiunta di nuove bolle, le quali permettono di individuare velocemente chiamate perse, quelle in svolgimento e completate.

Spazio poi a quella che può rappresentare una svolta per gli utenti e in particolare per coloro particolarmente interessanti al tema, i quali saluteranno con gioia tale nuovo arrivo poiché a lungo atteso. Gli utenti infatti potranno inviare, in modo semplice, come file i contenuti multimediali con la qualità originale. Per riuscirci, non servirà altro che fare tap su “+” all’interno della chat, e poi Documento. Dopodiché, ci si soffermerà su “Scegli foto o video” per cominciare.

La funzionalità consente di poter condividere foto e video senza compressione oppure perdita della qualità e potrà essere particolarmente utile nei casi in cui si condividono clip ed immagini senza nessuna modifica, fatti ad esempio attraverso fotocamera e videocamere professionali, e da inviare nello stato originale. Per quanto riguarda l’aggiornamento, quest’ultimo lo si può scaricare gratis tramite l’App Store, ed ha un peso di pochi megabyte.