Se apri questa app ti rubano tutti i dati, è già installata sul tuo smartphone: cosa fare subito

Alert nuovo bug per un’app già è già installata sul tuo smartphone. Cosa sta succedendo e cosa devi fare al più presto.

Vulnerabilità, il tallone d’Achille di qualsiasi dispositivo. Microsoft ha visto entrare a casa sua Phemedrone Stealer, un nuovo malware che come molti altri suoi simile ruba dati sensibili dai dispositivi degli utenti (fin qui nessuna novità) ma è in grado di bypassare Windows SmartScreen, sfruttando le sue vulnerabilità.

I bug di qualsivoglia device sono le scorciatoie che permettono agli aggressori di minacce di attaccare un dispositivo, danneggiarlo, rubando ciò che serve, grazie allo sfruttamento di quel lasso di tempo entro il quale le misure difensive sono ridotte, compromesse o assenti.

Ecco, meglio dare una controllatina alle tue app. Ce n’è una che sta causando una serie considerevole di danni, in primis perché è già installata sul tuo smartphone, in secondo luogo, ahinoi il più importante, sta rubando dati alle sue ignare vittime.

App ti ruba tutti i dati: cosa è stato scoperto. Super problema, ecco per fortuna la soluzione

La coppia di ricercatori sulla sicurezza conosciuta collettivamente come Mysk, molto credibile in quanto non è la prima vola che scopre bug, evidenzia problemi ma fornisce soluzioni, ha recentemente notato un’altra vulnerabilità nella sicurezza di Twitter, ciò che Elon Musk ha ribattezzato X.

Aprendo l’app succede un po’ di tutto stando alle segnalazioni di arresti anomali. Potrebbe non sembrare così grave come i tweet privati ​​che non sono più così privati, il problema è che si sta parlando di un’applicazione che perde dati, una privacy dell’utente messa a rischio dall’aumento di bug, una strada spianata per qualche malintenzionato che ti ruba tutti i dati. Il dinamico duo, nello specifico ha scoperto che la versione iOS dell’app X offre agli utenti la possibilità di disattivare l’invio di rapporti sugli arresti anomali. Quando disabiliti questa opzione, ti aspetteresti naturalmente che l’app rimanga silenziosa ogni volta che si verifica un arresto anomalo. Ma non è così.

L’app, infatti, ignora le tue preferenze e condivide invece silenziosamente il rapporto sull’arresto anomalo a tua insaputa, senza il tuo consenso. Un disastro totale. Seguendo le FAQ di Apple, andando sulle Impostazioni della tua app twitter, decidendo se inviare o meno rapporti sugli arresti anomali al fornitore di social media attivando o disattivando l’interruttore che trovi nella scheda Risorse aggiuntive, dovresti risolvere il problema. Invece no stando al report di Mysk: l’app X continua a condividere dati nonostante il pulsante Invia segnalazioni di arresti anomali sia disattivato. Apple per il momento tace, cosa fare? Meglio disattivare l’app aspettando un suo aggiornamento.