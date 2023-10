Siete amanti di Anime e Manga? Ecco l’app tutta italiana per gli appassionati: ecco come si usa

Siete dei grandi fan degli Anime e Manga? Allora dovete assolutamente provare la nuova app tutta in italiano: ecco come si usa

Molto spesso gli amanti di Anime e Manga, sopratutto per quanto riguarda l’Italia, devono cercare di scovare app o siti stranieri per riuscire a vedere la propria serie preferite. Da oggi però non sarà più cosi. Arriva il consiglio di Arkantos_official sulla sua pagina di tik tok. Da oggi in poi, potete immergervi completamente nel mondo di anime e manga attraverso un’applicazione completamente gratuita disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

Questa nuova app italiana è chiamata Anibase, offre una vasta gamma di opzioni per coloro che amano i fumetti giapponesi e gli show animati. Diamo uno sguardo a tutte le sue funzionalità.

Anime e Manga, la nuova app tutta italiana: Anibase, come si usa

L’app Anibase è la risposta per tutti coloro che cercano un’unica piattaforma per accedere a una vasta libreria di anime e manga in lingua italiana. Anibase offre una serie di funzionalità molto utili. Gli utenti possono scoprire nuovi anime e manga da guardare o leggere, permettendo loro di rimanere costantemente aggiornati sugli ultimi titoli. Possono interagire con la community di appassionati, condividendo opinioni e recensioni. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di fare amicizia con altri utenti che condividono la stessa passione. Questo apre la porta a nuove connessioni con persone che condividono i tuoi interessi.

Un’altra funzionalità è la possibilità di creare la propria lista personalizzata di anime e manga. Questa caratteristica è un po’ come “mynamelist,” ma in stile italiano. Puoi tenere traccia dei titoli che hai visto o che desideri vedere, rendendo l’esperienza di navigazione più organizzata. Anibase è completamente gratuita, il che è sicuramente un vantaggio per tutti gli amanti. Anche se è importante notare che, essendo un’app gratuita, ci saranno inserzioni pubblicitarie di tanto in tanto.

Anibase è un’app che ogni appassionato del genere dovrebbe avere sul proprio dispositivo. Offre un’ampia gamma di opzioni, consentendo agli utenti di scoprire nuovi titoli, condividere le proprie opinioni con la community e creare liste personalizzate. L’unico piccolo inconveniente sono le pubblicità occasionali, ma è un prezzo piccolo da pagare per un’app così completa, e da non sottovalutare che è completamente in italiano!