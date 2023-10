Smartphone Android, funzione doppio schermo per usare app contemporaneamente: come si attiva

C’è una comoda funzione su smartphone Android con il doppio schermo per usare più app contemporaneamente. Ecco come si attiva.

Se siete in possesso di uno smartphone Android, sicuramente sarete già a conoscenza delle enormi potenzialità che il sistema operativo di Google è in grado di offrirvi. Il team di sviluppatori sta continuando a lavorare per integrare funzionalità sempre più innovative ed in grado di soddisfare ogni minima esigenza degli utenti. E sarà così anche nei prossimi mesi, quando tutti i device di ultima generazione riceveranno la versione aggiornata del software.

Dovete però sapere che già ora ci sono alcuni trucchetti molto utili e che in pochi conoscono. Uno di questi riguarda lo strumento a doppio schermo che vi dà la possibilità di usare più app contemporaneamente. Ne avevate mai sentito parlare? In certi casi potrebbe rivelarsi vitale! Ecco cosa dovete fare per attivarlo subito, vi bastano pochi secondi del vostro tempo e non ne riuscirete più a fare a meno.

Come attivare il doppio schermo su smartphone Android: la guida

Una funzionalità pazzesca e di cui non si parla mai abbastanza. Già con Android 9, Google ha introdotto la possibilità di attivare il doppio schermo per poter utilizzare due app contemporaneamente. E basta pochissimo per far partire il tutto, così da poter per esempio messaggiare su WhatsApp e intanto dare un’occhiata alle ultime notizie online.

Il multitasking reso possibile con lo split screen poteva essere attivato, con le versioni di Android 9, 10 e 11, semplicemente scorrendo verso l’alto dello schermo e poi tenendo premuto il dito su una delle app per visualizzarla nella parte superiore del display. C’era una barra scorrevole che divideva lo schermo e l’utente poteva cliccare sull’altra app che gli serviva per aprirla in soli screen.

Con Android 12 le cose sono leggermente cambiate, ma potete comunque sfruttare il tutto in qualche secondo. L’unica cosa da fare è toccare il pulsante dell’app recente e poi fare tap sull’app che si desidera usare nella parte inferiore del display. Ovviamente vi verrà data la possibilità di regolare le dimensioni delle due finestre, chiudere il tutto, tornare nella home del telefono e via dicendo.

Sono milioni gli utenti che hanno già dichiarato di utilizzarla quotidianamente, in particolare durante il lavoro. Potete per esempio aprire nella parte superiore dello schermo la vostra casella email, mentre in quella inferiore una presentazione alla quale state lavorando da giorni. Così da tenere tutto sott’occhio sfruttando il multitasking.