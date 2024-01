Tantissime app a pagamento sono appena diventate gratuite ma devi sbrigarti: l’elenco completo

Moltissime app a pagamento sono diventate gratuite ma non lo saranno per sempre: ecco l’elenco completo da conoscere.

Le sorprese in ambito tech sono praticamente all’ordine del giorno e spesso tendono a coinvolgere i tanti appassionati di gaming. In questo contesto entrano le tantissime app che sono appena diventate gratuite ma non lo saranno sempre. Per questo motivo è utile conoscere tutti i titoli da poter scaricare, fino a questo momento, in maniera del tutto gratuita.

Il settore dei videogiochi si è sempre più espanso andando oltre i classici dispositivi da gaming con le console e il PC. La grande popolarità ha portato gli appassionati a poter giocare anche tramite il loro smartphone, come dimostrano i tantissimi giochi disponibili per Android. Alcuni di questi sono diventati gratuiti andando a generare grande entusiasmo nei videogiocatori.

Le app diventate gratuite tendono a soddisfare le richieste dei videogiocatori, consentendo a loro di vivere un’esperienza videoludica assolutamente impeccabile. Entriamo nei dettagli per scoprire l’elenco completo dei titoli da non lasciarsi sfuggire.

I giochi Android diventati gratis: l’elenco completo

Il nuovo anno si è aperto con delle interessantissime opportunità sul tema videoludico. Alcune di queste coinvolgono le app presenti sul Google Store, che sono diventate di recente accessibili a tutti. Nell’elenco proposto si segnala una certa varietà di genere capace di accontentare praticamente tutti i videogiocatori. Approfondendo la lista di seguito si potrà riuscire a trovare qualche contenuto con cui sarà possibile passare del tempo in totale leggerezza, ecco l’elenco completo dei giochi Android:

Zombie Age 3 Premium Survival : scaricato più di un milione di volte;

: scaricato più di un milione di volte; Demon Hunter Premium : più di un milione di download effettuati;

: più di un milione di download effettuati; The Light Remastered Edition : è stato scaricato più di 50.000 volte;

: è stato scaricato più di 50.000 volte; Mostri Killer Pro assassino : più di 500.000 download;

: più di 500.000 download; Paranormal Territory 2 : scaricato per più di 100.000 volte;

: scaricato per più di 100.000 volte; Mental Hospital III Remastered : sono stati effettuati più di 100.000 download;

: sono stati effettuati più di 100.000 download; Dungeon Corp S (Idle RPG): scaricato più di 100.000 download;

(Idle RPG): scaricato più di 100.000 download; Final Castle Defence (Idle RPG): effettuati più di 50.000 download;

(Idle RPG): effettuati più di 50.000 download; Dungeon999 : scaricato per più di 500.000 volte;

: scaricato per più di 500.000 volte; Vivere o morire survival Pro: questo titolo è stato scaricato più di 5 milioni di volte.

Infine, vale la pena sottolineare che il Play Store di Google è in continuo aggiornamento. Questo significa che le proposte evidenziate possono concludersi da un momento all’altro, considerando che le tempistiche non sono specificate nella pagina dei titoli. Inoltre, anche se i giochi indicati possono essere scaricati gratuitamente si possono riscontrare annunci e acquisti in-app, elementi tipici dei contenuti realizzati per i dispositivi mobile.