Telegram, arriva una funzione totalmente inedita: in molti la desideravano da tempo

Occhio alla novità in arrivo su Telegram, a lungo attesa: cosa c’è di nuovo e gli aspetti importanti da conoscere

Sorridono gli utenti del noto e popolare servizio di messaggistica istantanea Telegram, visto l’arrivo di una novità importante, una nuova funzione a lunga attesa e che di certo sarà salutata con entusiasmo da parte degli utilizzatori. Gli aspetti innovativi che hanno a che fare con la tecnologia, infatti, destano sempre una certa attenzione nel pubblico, visto che gli aggiornamenti giungono per cambiare e migliorare l’esperienza utente, attraverso modifiche delle funzioni già presenti o nuovi strumenti di cui usufruire.

Tale aspetto vale per la tecnologia in generale di certo, ma forse ancor di più quando si parla strettamente di social network e di messaggistica istantanea, due mondi che gli utenti frequentano con costanza. Rispetto alla messaggistica infatti, come noto vi sono diverse realtà importanti, come WhatsApp e Telegram che da tempo si ‘sfidano’, per così dire, a colpi di funzionalità innovative. Si pensi ad esempio ai gruppi, ai canali e così via.

In tale specifico caso, arriva su Telegram è una funzionalità che gli utenti WhatsApp hanno già avuto modo di conoscere, ma che rappresenta una novità per la piattaforma Telegram. Si tratta, più nel dettaglio, di diversi aggiornamenti che il servizio sta implementando di recente e che apporteranno varie e rilevanti novità sull’app in questione, tra cui la più importante tutta da scoprire. Ma ecco di che si tratta.

Telegram, imperdibile novità: in arrivo una funzione a lungo desiderata

Non si fermano davvero mai gli aggiornamenti e gli elementi innovativi nel mondo della tecnologia, con Telegram che sta implementando una nuova funzione, ovvero i messaggi audio e video effimeri, che è possibile visualizzare soltanto una volta. L’introduzione di tale funzione da parte degli sviluppatori aveva già avuto luogo, all’interno delle chat individuali, a settembre. Tuttavia, adesso Telegram lavora per estenderlo anche ai messaggi vocali e quelli video.

Il funzionamento è davvero semplicissimo. L’utilizzatore può fare tap sull’icona del microfono per dar inizio alla registrazione, e a questo punto soffermarsi sull’icona Riproduci una sola volta. Ciò farà si che l’interlocutore potrà ascoltare l’audio, o vedere il videomessaggio, soltanto una volta, dopodiché il contenuto sparirà.

E non è tutto, dal momento che il servizio sta sviluppando anche il modo di mettere in pausa e poi riprendere la registrazione delle note vocali e quelle video tramite il medesimo menù. E ancora, un sistema che darà modo agli utenti di vedere quando l’interlocutore visualizza il messaggio all’interno delle chat private. Un sistema che è possibile comunque disabilitare facendo riferimento al menù Impostazioni.

Gli abbonati a Telegram Premium avranno anche la possibilità di decidere chi può dar inizio ad una chat, in relazione alle opzioni “Tutti”, “I miei contatti” e “Utenti premium“. Le novità sono in fase di rollout e per il loro arrivo non dovrebbe mancare molto.