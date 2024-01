Telegram cambia rotta, doppia novità in arrivo: mai vista nulla di simile prima d’ora

Occhio alla doppia novità in arrivo per gli utenti Telegram: cosa cambia e di che si tratta, tutti i dettagli in merito

Otime notizie per gli utenti della nota app di messaggistica istantanea Telegram, in virtù della decisione di apportare ben due novità tutte da conoscere. Tutti gli sviluppi e gli aggiornamenti, in generale nell’ambito della tecnologia, ed in particolare rispetto a Telegram, vengono salutati sempre con una certa curiosità ed interesse dall’utenza, entusiasta di scoprire cosa può cambiare.

Proprio di recente infatti, alla nota applicazione si lega l’arrivo di un nuovo aggiornamento. Al riguardo, anche se le note di rilascio si riferiscono in via esplicita soltanto alla correzione di alcuni bug e a miglioramenti minori, ad esser introdotte per tutti gli utenti sono due novità che di certo faranno felici gli utilizzatori.

Facendo infatti riferimento al canale ufficiale Telegram News, è possibile scoprire nuove funzionalità. Quest’ultime, non rappresentano una novità assoluta per chi utilizza con una certa costanza anche un’altra amata e popolare app di messaggistica istantanea, però sono inedite per Telegram. Tali nuove feature sono parte dell’aggiornamento di gennaio dell’anno in corso, ma ecco di che si tratta più nel dettaglio.

Telegram, occhio alla doppia novità: nuove feature utilissime, quali sono e come funzionano

Nel campo della messaggistica istantanea è sempre sfida tra Telegram e WhatsApp. Spesso si sente parlare di funzionalità che fanno la loro comparsa su WhatsApp ad esempio, e che assomigliano o ricordano quanto già presente su Telegram. In tale caso però, per l’aggiornamento di gennaio 2024, si fanno spazio su Telegram due funzionalità che non saranno nuove all’utenza WhatsApp.

Tali feature appaiono comunque sviluppate per inserirsi al meglio tra le tante già presenti. Nel primo caso, si tratta delle note vocali e dei videomessaggi da poter visualizzare solo una volta. Di recente annunciata su WhatsApp, anche Telegram dunque permetterà l’invio di messaggi vocali visualizzabili (ed ascoltabili quindi) soltanto una volta, al pari di quanto riguarderà i brevi messaggi video.

Per riuscirci occorrerà accedere in una chat singola e dar inizio alla registrazione vocale o del video. A seguito dell’abilitazione del lucchetto per la registrazione continua, si potrà decidere per l’abilitazione di Visualizzazione singola con un tap sul pulsante (1). Chi riceve il messaggio video in tale modalità visualizzerà una miccia che via via si accorcia con lo scorrere del tempo residuo. Dopodiché, il messaggio sparisce.

La seconda novità riguarda la registrazione della nota vocale a più riprese, preziosa quando occorre interrompere la registrazione senza perdere quanto già registrato. Bisogna entrare in una chat, iniziare la registrazione e bloccarla tramite il lucchetto. Si noterà il pulsante pausa che darà modo di ascoltare ciò che si è registrato, prima di inviare o proseguire la registrazione.

L’aggiornamento si lega alla versione 10.6.1, già scaricabile per l’utenza Android dal Play Store di Google. Per iPhone, è la versione 10.6.1, con l’aggiornamento in distribuzione e che si potrà scaricare dall’App Store.