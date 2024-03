Telegram, una marea di novità imperdibili: occhio ai gruppi, cambia tutto

Esultano gli utenti grazie al nuovo aggiornamento di Telegram: le funzionalità da conoscere, le novità per i gruppi

La tecnologia continua a far parlare di sé, con il suo ruolo sempre più presente e rilevante nell’ambito delle attività di tutti i giorni degli utenti. È un mondo, quello della tecnologia, sempre ricco di novità ed aggiornamenti a proposito di device, app e servizi, dove gli spunti da scoprire ed approfondire non mancano mai, proprio come in questo caso con Telegram.

Come ben noto, Telegram è uno dei punto di riferimento nell’ambito della messaggistica istantanea, che può contare su un gran numero di utilizzatori sempre interessati ai cambiamenti legati ai nuovi aggiornamenti. E proprio di un nuovo aggiornamento si tratta, arrivato insieme al mese di marzo.

Quest’ultimo porta con sé diverse e preziose innovative funzionalità e ad esser migliorata è l’interazione dell’utenza con i gruppi chat, così come vengono introdotte taluni elementi inerenti la personalizzazione.

Per iniziare, all’interno dei gruppi chat Telegram, si fa spazio la novità delle storie, visto che adesso gli amministratori potranno pubblicare proprio le storie, mentre le risposte dei membri verranno inviate nel gruppo, così da creare nuove conversazioni. La pubblicazione della storia come gruppo richiederà di selezionare la relativa icona (+) sul profilo dello stesso oppure selezionare il gruppo nell’area “Pubblica storia come”.

Aggiornamento Telegram, tante novità da scoprire e conoscere: potenziamento dei gruppi e gli altri aspetti

Proseguendo con le novità che arrivano con l’aggiornamento di Telegram, occhio al potenziamento dei gruppi. Quest’ultimi ora possono guadagnare livelli in virtù dei potenziamenti dei membri oppure dei giveaway. Oltre alle storie e all’aspetto personalizzato, i livelli maggiormente elevati permetteranno ai membri di accedere a funzioni premium.

È il caso ad esempio delle emoji personalizzate durante la digitazione nei gruppi oppure la conversione da -voce-a-testo. Spazio poi al set emoji nei gruppi. Nel dettaglio, i gruppi dal livello più avanzato sbloccano delle funzioni Premium per la comunicazione in chat. Gli amministratori hanno quindi modo di scegliere un set di emoji personalizzate che ciascun membro potrà utilizzare nel gruppo, pur se sprovvisto del Premium.

Passando a da-voce-a-testo poi, chi fa parte dei gruppi potenziati potrà poi beneficiare della trascrizione vocale senza limiti per i messaggi vocali ed i video-messaggi inviati all’interno del gruppo. Via via tramite i successivi aggiornamenti vi sarà l’aggiunta anche di ulteriori novità, mentre qui si possono approfondire i dettagli.

In conclusione, i messaggi dell’utenza che ha potenziato il gruppo indicano un particolare badge di potenziamento, il quale evolve a ciascun potenziamento inviato. L’amministratore può applicare dei permessi speciali a coloro che potenziano il gruppo, fornendogli privilegi come ad esempio la possibilità di ignorare delle restrizioni. L’aggiornamento con le relative novità si trova ad ora in fase di distribuzione sia Android che iOS.