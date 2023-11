TikTok, così puoi guardare i video anche senza connessione: il metodo che non conoscevi

Se i video che vengono pubblicati su TikTok ogni giorno sono la tua fonte di intrattenimento principale sappi che puoi guardarli anche se non c’è la connessione.

Sul social rivale di tutto ciò che c’è online in questo momento i video vengono consumati a un ritmo costante ma può capitare a volte di trovarsi in un luogo in cui non è possibile utilizzare la connessione internet.

E che cosa si fa in questi casi? L’unica alternativa che forse hai è quella di goderti il panorama e aspettare di tornare dove il tuo cellulare prende. O magari trovare qualcuno con una connessione più potente della tua e provare a chiedere di condividerla attraverso la creazione di un hotspot.

Ma ci sono altre situazioni in cui puoi lavorare in anticipo e continuare a goderti i video di TikTok senza dover sperare che qualcuno condivida con te la sua connessione. C’è un menù ufficiale che devi attivare e il gioco è fatto.

Il trucco per avere TikTok anche senza internet

Potrebbe sembrare impossibile l’idea che TikTok funzioni anche senza una connessione internet attiva ma ti basta cambiare una piccola impostazione che si trova in uno di quei menù in cui forse non vai mai per tornare ad avere invece a disposizione tutti i tuoi video e continuare ad intrattenerti anche dove la rete non prende. Immagina per esempio di essere in viaggio in treno e di attraversare una serie di gallerie oppure una zona un po’ remota dove i ripetitori latitano.

Se non c’è connessione e non ti sei scaricato per esempio nessun gioco per smartphone, tutto quello che puoi fare è guardare fuori dal finestrino e aspettare di tornare in un posto dove internet torni a prendere. In realtà non è così. Perché sul grande social a base di video che sta sbagliando la concorrenza e che piace a tutti c’è un menù nascosto nell’app (nella sua versione per smartphone).

Un menù che se attivato ti permette di continuare a guardare tutti i video che vuoi senza doverti preoccupare né di avere o meno la connessione né eventualmente di consumare i pochi giga che ti sono rimasti. Con un trucco facilissimo, quindi, puoi avere tutto l’intrattenimento che vuoi anche offline.

Quello che devi fare è toccare l’icona relativa al tuo profilo e poi cercare il menù impostazioni, identificato dalla classica rotella. All’interno delle impostazioni scorri fino alla voce cache e spazio dati. Tra i menù che sono presenti in questa sezione dovresti trovare video offline.

Se seguendo questa procedura non dovessi trovare il menù che ti stiamo consigliando è possibile che il tuo smartphone non abbia ancora ricevuto la versione aggiornata dell’app e si tratta quindi solo di aspettare il rilascio della nuova versione. E già che sei in questa sezione delle impostazioni puoi controllare anche se TikTok sta occupando magari troppo spazio e liberarle un po’. Oppure ancora puoi far sì che l’app non consumi tutti i giga del tuo piano tariffario.