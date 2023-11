TikTok, da ora potrai dire addio a questo fastidioso problema: il trucco risolutore

Esiste un trucco pazzesco per TikTok che vi permetterà di dire addio per sempre a questo fastidioso problema. I passaggi da seguire.

Siete soliti utilizzare ogni giorno TikTok per guardare i brevi video verticali che hanno fatto la fortuna di ByteDance? Sappiate che non siete gli unici. Il social network negli ultimi anni si è imposto come numero uno del settore, con numeri semplicemente pazzeschi e in costante crescita. Per un successo alimentato dalle tante funzionalità e aggiornamenti già introdotti o che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Al tempo stesso, però, ci sono alcuni fastidiosi problemi e bug che meritano di essere risolti al più presto per non doversela più vedere con disservizi quando si tratta di scrollare all’interno della sezione dei Per Te per guardare nuovi contenuti. Ce n’è uno in particolare che da anni provoca le lamentele degli utenti. Vi basta però seguire questa comoda guida e attiverete un trucco per dimenticare tutto per sempre.

Problema di TikTok: la guida per risolverlo subito

Si tratta in assoluto di uno dei problemi più diffusi su TikTok. Vi è mai capitato di ritrovarvi nei Per Te del social network, di star guardando un video che ha catturato il vostro interesse ma di premere per sbaglio il tasto della home? Facendo così, avverrà un refresh generale dell’algoritmo e non avrete più modo di tornare a vedere ciò su cui si era rivolta la vostra attenzione.

Fortunatamente però, esiste un trucco facile e veloce per ovviare a questa funzionalità e dunque tornare a vedere il TikTok su cui vi eravate soffermati. Per prima cosa dovete aprire l’app da Android o da iOS. A questo punto, fate tap sull’icona del vostro profilo che trovate in basso a destra e poi aprite la finestra dedicata alle Impostazioni. Qui scorrete fino alla sezione Impostazioni e Privacy ed apritela.

La voce che vi interessa è Centro Attività, da aprire subito per ritrovarvi davanti una schermata che vi permetterà di risolvere il problema. Si tratta infatti di una sorta di catalogo dove poter trovare la cronologia dei commenti, delle visualizzazioni e di tanto altro. Potete così aprire ciò che vi serve e ritrovare tutti i TikTok che avete guardato di recente. Così da ritrovare anche quello scomparso dopo aver per sbaglio premuto sul tasto home. Nulla di più semplice, avrete tutto sempre a portata di mano!