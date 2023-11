Tinder, i segreti per fare più match e trovare l’anima gemella

Vuoi provare Tinder ma non riesci mai a fare match con nessuno? Ecco tutti i segreti per riuscire a trovare subito l’anima gemella.

Chi trova un match trova un tesoro! Le app di incontri sono la nuova frontiera per trovare l’anima gemella, o semplicemente una buona compagnia per una serata interessante, divertente e diversa dal solito. Difficile, ad oggi, immaginare un altro metodo per conoscere persone nuove e che potenzialmente potrebbero diventare i nostri partner per la vita, o anche solo per un po’. Ma non sempre le cose vanno a gonfie vele.

Anche Tinder, come tutte le applicazioni e i social, funziona con degli algoritmi. Se non riuscite a fare match con nessuno, probabilmente non lo state sfruttando nel modo giusto e non stare comprendendo a fondo i suoi meccanismi intricati. Basta poco perché torni tutto a funzionare alla perfezione: ecco che cosa dovete fare e come sbloccare la vostra situazione rimasta ferma. Da oggi in poi avrete tantissimi match!

Bastano pochi trucchetti per avere tantissimi match su Tinder: ecco come fare

Avere pochi match su Tinder quando tutto quello che vorremmo è conoscere qualcuno e poterci scambiare due chiacchiere, magari subito dal vivo o anche via chat, può essere motivo di grande frustrazione. Non è di certo colpa del vostro aspetto o del vostro profilo! Il punto è conoscere come funziona questo algoritmo e questo sito utilizzato tantissimi da chi cerca una persona compatibile per costruire qualcosa insieme, piccolo e fugace, o grande e importante che sia.

Innanzitutto avere un profilo completo e ben fatto è importante. Scegli le tue foto migliori, che abbiano una buona qualità e descriviti in maniera breve, sintetica ma efficace. Seleziona le opzioni che il sito ti propone e dai le tue preferenze: in questo modo sarà più facile per i tuoi potenziali match, trovarti e decidere di scegliere proprio te.

Non restare troppo tempo senza aprire l’app a fare swipe: più sei attivo, più risulterai visibile nei radar degli altri utenti. Al contrario, meno sei presente e più l’algoritmo tenderà a farti sparire pian piano. Evita di fare swipe a destra compulsivamente o avrai i tuoi “like” bloccati per un po’ di tempo, non potendo più fare match con nessuno. Ricordati di inserire il tuo profilo Instagram in descrizione: alcune persone potrebbero cercarti direttamente da lì, senza passare per Tinder.