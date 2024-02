Un’app che ti salva per la scuola: mai più problemi con lo studio, funzioni utilissime

Lo studio facile con una semplice app? Esiste ed è stato definito il social per chi va a scuola! Devi provarlo e le verifiche andranno lisce.

Per chi va a scuola uno dei momenti più difficili e stressanti sono le verifiche, unite a quei periodi in cui, perché magari ti sei beccato l’influenza, non si resta al passo con quello che succede in classe.

Un modo per evitare di rimanere indietro è quello di chiedere a chi è andato a scuola e farsi dare gli appunti. Oppure puoi chiedere online! La rete non è infatti solo un luogo in cui trovare cose da fare per passare il tempo quando di studiare non hai proprio voglia ma è anche un luogo in cui è possibile studiare per superare verifiche, preparare tesine, allenarsi a rispondere alle domande dei professori e delle professoresse in tutta tranquillità.

L’app di cui ti parliamo oggi è stata ribattezzata il social di chi va a scuola e il motivo è molto semplice: scaricala e scopri studenti come te, quelli che si trovano nella tua stessa scuola o da altre scuole ma con i tuoi stessi professori, e studia insieme a loro con i loro appunti.

L’app che ti facilita lo studio

Online è possibile trovare molti siti web che possono fornirti risposte alle domande che ti vengono in mente mentre stai studiando ma alcune volte quello di cui avresti bisogno realmente è qualcuno che ha studiato quello che stai studiando tu in quel momento, con lo stesso professore o nella stessa scuola e che può quindi aiutarti a capire su che cosa devi concentrarti.

Oltre ai gruppi su WhatsApp devi proprio scaricare Knowunity, una app già molto diffusa che è una piattaforma su cui gli studenti si scambiano appunti e presentazioni riguardo gli argomenti più disparati e in cui, ed è questo forse l’aspetto più interessante, è anche possibile fare domande e ricevere risposte in tempo reale da altri membri. La community copre scuole presenti in nove Paesi diversi compresa l’Italia. In totale sono già iscritti alla piattaforma di Knowunity 9 milioni di studenti e ci sono quasi un milione di contenuti da visualizzare che vanno dalle tabelline ai riassunti delle opere di Giovanni Verga passando per il funzionamento dell’apparato circolatorio umano e in moto parabolico.

Se devi preparare una verifica puoi anche utilizzare il simulatore di domande a partire dagli appunti degli altri studenti. E se pensi che sia una app in cui si possa solo studiare, in realtà Knowunity, che ha una versione gratuita e una versione Pro, permette anche di guadagnare diffondendo i tuoi appunti e caricandoli sulla piattaforma. La versione Pro costa circa 36 euro l’anno e tra i vantaggi ci sono i download illimitati dei contenuti, la rimozione della pubblicità, la possibilità di fare screenshot e quindi studiare offline e i quiz per prepararsi ai test. Se vuoi vedere come funziona ti consigliamo di scaricarla nella versione gratis e poi decidere se vuoi passare all’abbonamento annuale.