Usare TikTok senza internet è possibile: così non ti perderai nulla neppure in metropolitana

Non si rivoluziona il mondo dei social per caso o solo per moda: ecco come usare TikTok senza aver bisogno di internet. Risparmi giga e non ti perderai nulla.

Instagram il suo lo sta facendo, bisogna dirlo. Un social giovanile che ha attecchito nel mondo giovanile, conquistando anche i più grandi, ha soppiantato nel corso degli anni Facebook, per molti il social dei cosiddetti boomer. Ma TikTok è TikTok.

Amato dalla Gen Z e odiato da molti, discute e divide, ma resta incontrastato numero uno dei social a livello globale, creando video e post virale all’ennesima potenza, con le sue continue novità, come Ten Ten, l’app walkie-talkie che sta spopolando in questo periodo.

Anche se disponibile solo per i dispositivi iOS, quindi iPhone e simili del mondo Apple, grazie a Ten Ten molti ragazzi hanno confezionato dei tutorial diventati subito virali, per la gioia del social cinese, che continua a macinare iscritti, condivisioni, commenti. Interazione elevata a un numero sesquipedale.

TikTok offline, così lo spazio di memoria che si va a occupare sullo smartphone è irrisorio

TikTok ormai è diventato un fenomeno globale, con milioni di utenti che ogni giorno scorrono i suoi brevi video. Tuttavia, uno degli svantaggi di questa popolare app è che richiede una connessione internet stabile per guardare e creare contenuti. Almeno finora. Forse non tutti sanno che si può utilizzare il social governativo di Pechino senza dover per forza aver bisogno del Wi-Fi, o della nostra connessione privata.

Innanzitutto TikTok l’opzione per salvare video sul tuo dispositivo per la visualizzazione in modalità offline. Bisogna aprire semplicemente l’app, trovare il video che si desideri guardare, tap Condividi, quindi “Salva video“. Fatto. Ora potrai quindi accedere a video che hai salvato senza bisogno del Wi-Fi: te li ritrovi nella galleria del tuo dispositivo. Ci sono dei paletti, però, da rispettare. Non molti ma importanti.

Si possono salvare fino ad un massimo di 50 video offline, della durata complessiva di 30 minuti: problemi di giga non ce ne sono, è irrisoria la cifra da usata, appena 27 mega. Con la selezione massima è possibile arrivare a vedere fino ad un massimo di 200 video su TikTok senza bisogno di avere una connessione ad internet, lo spazio di memoria che si va a occupare è massimo 150 mega.

Si tratta di una funzione aggiuntiva comoda in determinate situazioni: quando prendiamo l’aereo per esempio, non daremo fastidio a nessuno, passando del tempo. Idem in metro dove inevitabilmente la connessione balla parecchio.