Viaggi in Italia e all’estero: le app che non puoi non avere, ti aiutano in tutto

App sempre più in hype per chi i viaggia in Italia e all’estero: download gratuiti, pochi click e ti aiutano in tutto. Ovunque. Ecco le migliori su piazza.

“E tornare a viaggiare. E di notte con i fari illuminare. Chiaramente la strada per saper dove andare”. Lucio Battisti non aveva un’applicazione per ogni evenienza, ma a lui non servivano, bastava il suo genio a farci viaggiare… se non altro con la mente.

Magari lo possiamo mettere in una playlist, magari tutta sua, ma oggigiorno viaggiare è molto più comodo in Italia e all’estero, con applicazioni semplici e intuitive che qualsiasi boomer o persona a cui non piace dipendere da uno smartphone, può utilizzare.

Sono le app-svolta, quelle che ci indicano chiaramente “la strada per saper dove andare” se non fosse per un risparmio di tempo non indifferente. Sono gratuite e ci aiutano in tutto, anche a scoprire nuovi musei o monumenti a quattro passi da te, di cui, magari, non sapevi neanche l’esistenza.

Da Google Maps a iNeed Fuel passando per MetrO: le app-svolta se viaggi in Italia ma anche all’estero

Se siete in viaggio impossibile non avere sul proprio smartphone, usando naturalmente, Google Maps: le mappe di Google sono in primis a prova di boomer, si possono usare a qualsiasi età, molto semplici, intuitive al cento per cento, uno strumento super utile, anche offline, per individuare i posti da visitare e raggiungerli (a piedi, in bici o in macchina) in un tempo piccolo. L’utile al dilettevole.

Se vi trovate in un’area urbana molto vasta, in una città enorme, in una capitale europea ma anche a New York, c’è chi ha consigliato MetrO App l’ideale soprattutto per quelle city che hanno la fortuna di avere tantissime linee della metro, appunto: calcola facilmente il percorso più rapido per arrivare a destinazione, l’Underground di Londra (per esempio) non sarà più un labirinto nel quale perdervi: l’applicazione in questione dai tanti feedback positivi riesce a considerare anche gli orari di maggior affluenza, quelli dove possono i ritardi più frequenti, i giorni della settimana più e meno convenienti, una mano santa per chi viaggia all’estero, ma anche in Italia.

Need Fuel, come dice il nome dell’app stessa, invece, è fatta apposta per chi viaggio con la macchina. Se con Google Maps avrai il percorso più veloce o meno trafficato, con iNeed Fuel (va benissimo anche per chi viaggia a due ruote) non resterai certo senza benzina: sfruttando il localizzatore gps, infatti, l’app individua le stazioni di servizio più vicine e anche le più economiche. Ora buon viaggio o come direbbe Battistia: “Sì, viaggiare”.