Vision Pro, hai perso la password del visore Apple? È più grave di quanto pensi: ecco cosa bisogna fare

Tante funzioni impressionanti per il Vision Pro di Apple. Ma anche un’enorme criticità se hai perso la password del visore. Cosa devi sapere.

“Benvenuti nell’era del calcolo spaziale”. La presentazione a effetto da parte di Apple è stata tutto un programma. Il Vision Pro ha lasciato tutti a bocca aperta per le sue funzioni tanto futuristiche quanto attuali. Un dispositivo che si controlla con gli occhi, gli occhi, le mani e la voce: tanta roba.

Basato su macOS, iOS e iPadOS, visionOS, il Vision Pro di Apple consente davvero potenti esperienze spaziali. Basta guardare un elemento: toccare insieme le dita per selezionarlo e utilizzare la tastiera virtuale o la dettatura per digitare. Una roba del genere non si era mai vista.

Si naviga semplicemente usando gli occhi, le mani e la voce, fondendo perfettamente i contenuti digitali in uno spazio fisico e infinito, che trasforma a sua volta il modo in cui utilizzi le app, ridimensionabili fino alle dimensioni perfette, restando pur sempre nel mondo che ti circonda. Ma non è tutto ora quello che luccica.

Vision Pro: abbiamo un problema e non sappiamo risolverlo

Al di là di un costo che limita tantissimo il pubblico che si può permettere un dispositivo del genere (siamo sui 3500 dollari, tanto per intenderci) il Vision Pro, con la prima fotocamera 3D di Apple, ha un super problema che non ti aspetti.

Chi si dimentica il codice di accesso impostato, non può fare altro che portare il device in assistenza, in un punto vendita Apple, perché deve essere resettato. L’indiscrezione anticipata dal solito Mark Gurman di Bloomberg ha fatto centro. Attualmente non esiste altro che reimpostare un passcode Vision Pro a sei cifre: il proprietario del device non può fare assolutamente nulla. L’ID ottico può essere sì utilizzato al posto di un passcode, ma è la stessa cosa che accade Face o Touch ID e il passcode: è richiesto dopo un riavvio e in determinate altre situazioni.

Proprio come i dispositivi iOS di Apple, il codice di accesso errato non può essere inserito troppe volte altrimenti il ​​dispositivo verrà disabilitato, con un periodo di attesa prima che il codice di accesso possa essere inserito nuovamente. Stessa cosa nel visore di Apple: la rimozione del passcode richiederà la cancellazione di tutti i contenuti su Vision Pro.

Che non puoi fare nemmeno tu, bensì Apple: anche l’iPhone e l’iPad devono essere resettati per eliminare un passcode, ma è un processo che si può fare da casa (Mac o PC) col fai-da-te. Qui cambia la situazione: il Vision Pro di Apple avrebbe un’impostazione per il reset dei contenuti, ma può essere eseguito solo tramite l’app Impostazioni. Ecco perché bisogna avere ancora più cura del codice d’accesso.