WhatsApp annuncia una novità epocale: sarà un’ulteriore svolta per app e utenti

Mark Zuckerberg continua a trasformare WhatsApp: in arrivo un’ulteriore novità che svolta l’esperienza degli utenti e cambierà tutto.

Il 2023 che ci appresta a salutarci ha radicalmente trasforma WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo, sempre più alla stregua di una calamita che ci attira con le sue multifunzioni.

Mark Zuckerberg ne ha fatte di cose per non farci abbandonare WhatsApp, sempre più compagno fedele delle nostre interazione, un valido assistente per il nostro lavoro, evoluto, ottimizzato e ampliato per ogni esigenza. Messaggi modificabili, anche se a tempo determinato, sondaggi e canali, perfino foto e video ora si possono condividere in HD, ovvero hanno meno compressione e più qualità, ricordandoci sempre che queste occupano un maggiore di archiviazione.

Ecco la svolta epocale: l’Intelligenza Artificiale sbarca su WhatsApp

È arrivata già sugli smartphone, anche se per il momento soltanto sui Google Pixel 8 e 8 Pro, arriverà a gennaio sui Samsung Galaxy S24, perfino Apple sta studiando il mondo per introdurla sui prossimi iPhone 16, figuriamoci se l’intelligenza artificiale non sarebbe sbarcata prima o poi su WhatsApp.

Proprio così, il team di WhatsApp è al lavoro per implementare una funzione che aggiunge una scorciatoia per aprire le chat basate sull’IA dalla scheda Chat, già disponibile per alcuni beta tester, come confermato dal sempre ben informato wabetainfo.

Una funzionalità la cui voce girava sin da settembre, quando un gruppo di utenti negli Stati Uniti ha iniziato a sperimentare Chat alimentate dall’IA, progettato per aiutare le persone nelle loro attività quotidiane fornendo loro consigli e suggerimenti. Ebbene WhatsApp sta ora lavorando per evidenziare ulteriormente questa funzione, con piani per una versione più ampia per più utenti in futuro. Come? Con un nuovo collegamento per aprire le chat AI.

È in arrivo, a tal proposito, un nuovo pulsante che si trova nella scheda Chat sopra l’icona per avviare nuove chat. Tappandolo o cliccandoci su, sarà possibile aprire rapidamente le chat basate sull’intelligenza artificiale, rendendo il processo più veloce e ancora più conveniente per gli utenti.

L’introduzione di questa scorciatoia, in pratica senza aprire l’elenco dei contatti, lascia presagire che praticamente ci sia per la distribuzione della chat AI a livello globale, per tutti e non più per un gruppo isolato di tester. Nel 2024 l’intelligenza artificiale invaderà il mondo degli smartphone, da capire solo come, e WhatsApp non ha alcuna intenzione di arrivare tardi all’appuntamento con la storia.