WhatsApp, arriva la strabiliante funzione che fa felici solo una fetta di utenti: gli esclusi

WhatsApp sta implementando una funzione ad oggi mancante, ma solo una fetta di utenti potrà usufruirne: di cosa si tratta.

Da diversi mesi WhatsApp è al lavoro per migliorare l’esperienza dell’utente sulla piattaforma, puntando su servizi relativamente nuovi, ma che stanno già ottenendo un discreto successo. L’obiettivo principale sembra essere la permanenza degli utenti, nonché una maggior relazione tra i contatti.

In prima linea gli stati, pubblicati da Meta e introdotti dapprima su Instagram e Facebook, ma solo successivamente su WhatsApp. Questi permettono di raccogliere momenti e condividerli con chiunque abbia voglia di visualizzarli. La novità, in tal senso, sarà la menzione.

Si potranno dunque menzionare altri contatti nei propri stati, senza che questa sia visualizzata da altri numeri, bensì solamente dai diretti interessati. Oltre a questa funzione in fase di sviluppo, WhatsApp introdurrà una ghiotta novità, attualmente pensata per una ristretta fetta di utenti.

WhatsApp introduce una funzione che farà felici tanti (ma non tutti)

Dopo una serie di aggiornamenti che WhatsApp sta lanciando a pioggia in questo 2024 ormai al culmine, rientra una novità ancora in fase di rodaggio. WhatsApp ha appena introdotto un nuovo aggiornamento attraverso il programma beta TestFlight, portando la versione fino alla 24.19.71. La novità principale? L’arrivo della funzione per visualizzare e seguire i canali direttamente da pc.

Questa nuova funzionalità consente agli utenti di accedere ai canali direttamente dalla scheda Stato (ora rinominata in Aggiornamenti); una modalità, questa, simile a quella già presente su mobile. Per il momento, la funzione è compatibile con la versione beta di WhatsApp per Mac, e solo per una cerchia ristretta di utenti che stanno testando l’aggiornamento. In futuro, si prevede che verrà estesa a un numero sempre maggiore di persone, ossia anche a chi possiede sistemi Windows.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono non solo visualizzare i canali, ma anche seguirli direttamente dall’app desktop. Tra le novità, sarà possibile esplorare una directory dei canali con opzioni di filtro per paese e categoria; il che permetterebbe di scoprire anche da pc i contenuti in linea con i propri interessi.

Un aspetto da tenere presente è che, essendo ancora in fase beta, potrebbe esserci qualche disallineamento tra la versione desktop e quella mobile, come canali non sincronizzati automaticamente. Tuttavia, si tratta di difetti temporanei che dovrebbero essere risolti con i prossimi aggiornamenti.

L’aggiornamento, ancora in rodaggio, è indubbiamente un passo in avanti per arricchire l’esperienza utente e su WhatsApp da desktop, oramai divenuto di uso comune soprattutto per lavoro. Nonostante ciò, quello che lascia delusi i tanti è che solo chi possiede il Mac potrà provarlo nelle prossime settimane.