WhatsApp, arriva lo stop: utenti senza parole per il cambiamento improvviso

Arriva lo stop inaspettato per WhatsApp. Gli utenti sono rimasti senza parole per il cambiamento improvviso: cosa cambia sull’applicazione.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo ed ogni giorno permette di tenere in contatto oltre tre miliardi di utenti. L’app è una vera e propria miniera d’oro per Meta, che non perde tempo per aggiornarla e per accontentare ogni richiesta dell’immensa utenza. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto numerosi update che hanno cambiato per sempre il servizio. Ormai WhatsApp non è più una semplice app per messaggiare, ma tanto altro.

Infatti abbiamo visto l’introduzione di Canali e Community, in grado di unire tanti utenti con un solo interesse e soprattutto rivoluzionando l’interfaccia dell’applicazione. Su WhatsApp le novità sono all’ordine del giorno, con gli sviluppatori che spesso le provano questi strumenti innovativi sulla sua versione Beta. Adesso però è in arrivo uno stop che non ha precedenti. Per tutti gli utenti il cambiamento improvviso è a dir poco inaspettato. E’ importante capire quindi qual è l’ultima novità per l’applicazione.

WhatsApp, c’è lo stop per gli utenti: non potranno più farlo

L’era delle copie di backup illimitate su Google Drive per gli utenti di WhatsApp su dispositivi Android è giunta in questo 2024. In precedenza gli utenti godevano della possibilità di conservare tutte le loro conversazioni, compresi video e immagini, senza alcuna restrizione di spazio. Questa comoda opzione, particolarmente apprezzata al cambio di telefono per mantenere le conversazioni, è stata tuttavia revocata. Questo è un effetto dell’ultimo provvedimento di Google riguardante proprio i backup.

Infatti nel 2021 la Big G ha ridotto lo spazio gratuito su Google Drive, Gmail e Google Foto a soli 15 GB, ma aveva mantenuto un’eccezione per WhatsApp. A novembre è stata annunciata la rimozione di questa eccezione, applicando limitazioni simili all’utilizzo di Google Drive da parte di WhatsApp. Sebbene lo spazio per i backup sia stato limitato da Google, gli utenti potranno ancora effettuarli tramite Google Drive, ma con uno spazio gratuito di soli 15 GB.

Una strategia per evitare inconvenienti potrebbe essere l’utilizzo di un account Gmail dedicato esclusivamente ai backup di WhatsApp, garantendo che i 15 GB siano riservati esclusivamente per la cronologia delle chat e i contenuti multimediali. Un’alternativa valida consiste nell’iscriversi al piano a pagamento di Google One che offre 100 GB di archiviazione a 1,99 euro al mese o 19,99 euro all’anno nel suo piano base, più che sufficiente per archiviare le conversazioni di WhatsApp e altro ancora.

Anche se Meta, la società madre di WhatsApp, consente trasferimenti diretti da un telefono all’altro, eliminando la necessità di backup, questa opzione richiede la connessione di entrambi i dispositivi alla stessa rete WiFi. Nonostante l’implementazione di un limite di spazio, gli utenti possono comunque effettuare copie di backup su WhatsApp. Per attivare questa funzione che semplifica il trasferimento delle chat da un telefono all’altro, è sufficiente seguire alcuni passaggi all’interno delle impostazioni dell’app Meta.