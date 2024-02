WhatsApp, ben tre novità che cambiano tutto: non sarà più quello di una volta, ecco perché

In arrivo uno sviluppo WhatsApp che porterà tre grandi novità: implementazioni davvero importanti che cambieranno definitivamente l’app.

Il mondo della messaggistica istantanea, è dominato per gran parte di esso, dall’app di proprietà Meta, WhatsApp. Conta ad oggi oltre 2 miliardi di utenti attivi sulla piattaforma, ed è davvero immenso il numero di file e dati scambiati ogni giorno. Ecco perché il tema della privacy e della sicurezza è estremamente centrale, e gli sviluppatori ogni giorno lavorano per garantire una totale assenza di fuga di dati sensibili.

E continuamente, gli stessi sviluppatori, lavorano per poter apportare importanti modifiche affinché l’app possa andare incontro a tutte le esigenze che la vasta community richiede. Ed ecco che sta per arrivare un importante aggiornamento, che porterà con sé tre incredibili novità che regaleranno all’iconica app, una veste completamente nuova. Ecco di cosa si tratta e cosa bisogna aspettarsi.

Tre novità che rivoluzionano WhatsApp

Cosa sarebbe il mondo della comunicazione istantanea, senza WhatsApp? Risulta davvero impensabile, infatti, al giorno d’oggi, una quotidianità senza l’utilizzo di quelle che risulta essere una delle app più famose al mondo. E gli sviluppi sono continui, così da permettere all’utenza un utilizzo sempre più completo, affidabile, sicuro e soddisfacente.

Nella prossima versione Beta in rilascio nelle prossime settimane, ci saranno importantissime novità. Una su tutte, riguarda la gestione degli eventi e delle informazioni principali all’interno dei gruppi delle chat. Come già apparso in passato, lo sviluppo a aumentato il focus sugli elementi fondamentali, tra cui gli eventi, da poter fissare come importanti all’interno delle chat di gruppo, di quei messaggi che sono considerati particolarmente rilevanti.

Altri aggiornamenti utili

La versione per Windows 2.2403.3.0 permetterà la creazione di stickers e adesivi in maniera del tutto personalizzata. Tutto quello che bisogna fare è andare sul pulsante Adesivi e cliccare sul simbolo +, e una volta selezionata l’immagine desiderata sarà possibile creare il proprio adesivo e salvarlo in maniera locale, ed utilizzarlo quando più si desidera, inserendolo nella propria libreria.

Per quanto riguarda gli utenti iOS, invece, l’utilizzo di WhatsApp sarà possibile senza Passkey ma anche soltanto con lo sblocco del tramite pin dispositivo, oppure tramite il riconoscimento facciale. Il codice necessario, inviato via sms, sarà quindi obsoleto e si potranno utilizzare i dati biometrici per potersi identificare e riutilizzare l’app a proprio piacimento.