WhatsApp, cambiamento mai visto prima: gli utenti non erano affatto pronti a questa novità

WhatsApp sta per cambiare grazie ad un aggiornamento del tutto inaspettato. Come diventerà l’applicazione tra poco?

Con il passare del tempo WhatsApp è stato aggiornato in grande. Difatti è cambiato davvero tanto nel corso del 2023. Ci sono state delle modifiche così ingenti da trasformare l’applicazione in un’altra piattaforma. Ed è stata una buona mossa dato che nessuno se lo aspettava. Un esempio di funzione che ha visto la luce è quella dei Canali WhatsApp. Ora sta per cambiare ancora una volta con un aggiornamento che cambierà in meglio l’app.

Di recente WhatsApp ha sviluppato un altro strumento interessante. Si tratta di quello che verrà usato per la creazione di sticker personalizzati. Fino ad ora potevamo limitarci a tralasciare o spostare le immagini dalla galleria alla cartella dell’applicazione. A conti fatti non è niente di speciale: tutti i dispositivi possono farlo. Inoltre è una funzione che esiste da anni e che accomuna ogni singolo device. La differenza è che questi sticker potranno essere aggiunti alle foto.

WhatsApp cambia per sempre, arriva la funzione che tutti aspettavano: è grandiosa

Per riuscirci basterà disegnare su di esse, aggiungere il testo o applicare degli sticker. Per crearne uno da una foto esistente sarà sufficiente aprire la barra degli adesivi. Poi si dovrà selezionare “Crea sticker” e in seguito scegliere una foto dalla galleria. Da quel momento in poi si potrà personalizzarlo scegliendo un ritaglio o aggiungendo del testo (come abbiamo specificato prima). Non è solo questo ciò che si può fare.

Gli sviluppatori hanno dato anche la possibilità di modificare qualsiasi versione creata prima del lancio di questo strumento. Infatti basterà tenere premuto lo sticker modificabile e poi selezionare “Modifica sticker”. La funzione sarà disponibile su iOS 17 e versioni successive. A giudicare da ciò che si sta leggendo in questi giorni pare che sia fenomenale. Ed è probabile che sarà ancora meglio quando verrà lanciata in via ufficiale.

Un’altra buona notizia è che l’impostazione verrà migliorata per WhatsApp web. Non possiamo negare che esistesse già uno strumento simile. Tuttavia avere la possibilità di personalizzarli persino da smartphone (o tablet) è certamente più comodo. Staremo a vedere se la funzione sarà apprezzata molto di più da telefono o computer. Per il momento possiamo limitarci ad aspettare per assistere al lancio dell’update. Nessuno si aspettava delle novità simili già all’inizio del 2024.