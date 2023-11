WhatsApp, chat potenziate dall’IA: nuova scoperta dei tester

Nuova scoperta per quanto riguarda WhatsApp: l’intelligenza artificiale fa breccia anche in quella che è una delle app più utilizzate.

WhatsApp ogni giorno che passa diventa sempre più importante per i suoi 2 miliardi circa di utenti attivi sulla piattaforma di proprietà Meta. Insieme a Instagram e Facebook, infatti, risultano essere tra le 3 principali app social e di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Le ultime due, nei periodi recenti, hanno visto importanti aggiornamenti relativi all’utilizzo a pagamento dei contenuti.

Per evitare di visualizzare pubblicità, infatti, ad un costo contenuto, è possibile abbonarsi evitando di vedere contenuti pubblicitari. Le app sono in continuo sviluppo ogni giorno che passa, e anche WhatsApp implementa nuove funzioni che sono al passo con i tempi e che vanno incontro alle numerose esigenze della platea. Ed ecco che i tester hanno fatto una scoperta sensazionale con l’ausilio dell’AI. L’intelligenza artificiale, infatti, permette molte più libertà e funzioni.

WhatsApp e AI: ora vanno a braccetto

L’intelligenza artificiale, comunemente chiamate AI, sta ormai dilagando in qualsiasi settore. E il suo utilizzo è sempre più massiccio. Per creare testi abbastanza attendibili, immagini meravigliose, e non solo. E come ovvio che fosse, il progresso tecnologico tende a diffondersi in quelli che sono tutti gli strumenti quotidiani, specie se digitali e presenti sugli smartphone. In questo caso potrebbe toccare anche all’utilizzatissima WhatsApp.

WhatsApp è entrata di prepotenza nei nostri dispositivi, ed ora gli sviluppatori stanno mettendo a punto delle nuove funzioni e nuovi aggiornamenti che tenderanno a coinvolgere l’intelligenza artificiale. Quello che si prospetta è assolutamente strabiliante, e potrebbe ancora una volta rivoluzionare il modo di utilizzare l’app. Ecco di cosa si tratta e come potrebbe cambiare la nostra quotidianità.

L’ausilio di questa nuova tecnologia permetterà di consultare delle chat AI (presenti nel tab chat), presso cui sarà possibile interagire. Ricorderà ogni cosa, anche contenuti che dovremmo tenere con noi, e fornirci nozioni a tempo zero a seguito delle nostre richieste. Individuerà, inoltre, le chat più importanti senza aprire la lista contatti, tramite delle scorciatoie.

E non è finita qui, i test stanno fornendo risultati meravigliosi nella creazione di stickers che rispecchiano al meglio i sentimenti degli utenti. Questo sarà possibile grazie alla tecnologia di Llama2. Inoltre, tramite degli input, sarà possibile generare immagini incredibilmente realistiche, di luoghi in cui ci si trova, e persone con le quali si sta condividendo un momento. Al momento è presente una versione beta tester per Android, ma tutto lascia immaginare che nel breve si allargherà a macchia d’olio e sarà disponibile per una platea molto più ampia.