WhatsApp, come condividere una videochiamata: il trucco per organizzare le videochat

Lo sai che con WhatsApp puoi condividere anche le videochiamate? Scopri come si fa e lascia perdere le altre App.

Con questo trucco non avrai più bisogno di organizzare call su Zoom, chiamate di gruppo su Skype, o sulle altre piattaforme e potrai organizzare le video chat in un attimo.

Ecco il metodo semplice e veloce per cominciare a usare WhatsApp non solo per le chat singole i gruppi o i messaggi broadcast ma anche per condividere le videochiamate.

WhatsApp, il trucco per condividere velocemente una videochiamata

La videochiamata ha sostituito, quasi in toto, le riunioni aziendali, perché oggi, complice lo smart working e gli impeghi full remote, il lavoro è diventato mobile e non è sempre legato come prima a una postazione in presenza, o un luogo fisico fisso. Ma non si tratta solo di call con colleghi, capi e clienti, le videochiamate servono per fare una chiacchierata con gli amici vicini e lontani, organizzare eventi e praticare hobby, dare lezioni o seguire workshop e corsi, insomma, hanno rimpiazzato in parte gli incontri vis a vis, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

Le App più utilizzate per le videochiamate sono da sempre Skype, Google Meet, Zoom e altre similari ma anche WhatsApp può essere sfruttata per questo utilizzo. L’App di messaggistica istantanea tra le più scaricate al mondo infatti, permette già di organizzare chat di gruppo ma ora grazie alla nuova funzione, si può usare la nota applicazione dal telefonino verde anche per condividere anche le videochiamate. Scopriamo come si fa.

La nuova condivisione delle videochiamate su WhastApp si attiva in modo molto semplice e in pochissimi passaggi. Ecco quali sono gli step da seguire:

La prima cosa da fare è aprire WhatsApp, e avvia una videochiamata con il contatto con cui si desidera cominciare una video chat.

con il contatto con cui si desidera cominciare una video chat. Successivamente, occorre semplicemente toccare l’icona di condivisione dello schermo, che si trova nella parte inferiore del display. Per chi dovesse avere difficoltà a individuarla, anche se è semplice da trovare, specifichiamo che ha il simbolo di un telefono con una freccia.

che si trova nella parte inferiore del display. Per chi dovesse avere difficoltà a individuarla, anche se è semplice da trovare, specifichiamo che ha il simbolo di un telefono con una freccia. Infine basta solo confermare che si intende condividere lo schermo.

che si intende condividere lo schermo. Per poter interrompere la condivisione basta semplicemente toccare Interrompi condivisione.

La nuova condivisione delle videochiamate su WhastApp non ha limiti di tempo come avviene per le riunioni di Zoom e non è necessario creare un evento o invitare prima i contatti da coinvolgere, ma è sufficiente cominciare la condivisione schermo quando si vuole includere qualcuno nella videochat, e interromperla con un touch quando si desidera.