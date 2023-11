Whatsapp, come inserire la propria mail e proteggere la privacy: la novità che ha conquistato gli utenti

Preziosissima novità WhatsApp per gli utenti: così aumenta la sicurezza e a protezione dell’account, come funziona

In arrivo una utile ed importante novità WhatsApp in tema di protezione e sicurezza dell’account, legata all’inserimento della mail: sarà facilissimo utilizzarla.

La popolare ed amata piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp continua a sorprendere e a conquistare i tantissimi utenti che la usano ogni giorno, con novità ed aggiornamenti sempre estremamente utili e preziosi. La cura e l’attenzione ai diversi aspetti dell’app da parte del team di sviluppo, è di certo uno degli elementi alla base del successo della piattaforma, e fra i vari elementi sotto la lente di ingrandimento, di certo non manca la sicurezza e la protezione dell’account WhatsApp.

Ed è proprio a tale ambito che fa riferimento la novità in questione, intravista sulla versione beta dell’app per Android, e che giunge adesso anche per gli utenti legati alla beta per iOS (versione 23.23.1.77). Ciascun utente sull’app ha le proprie chat private, dunque i temi della sicurezza e della privacy sono estremamente rilevanti.

WhatsApp, utile ed importate novità per la protezione e la sicurezza degli account: a cosa serve l’indirizzo email

Se già l’app ospita diverse funzioni avanzate per tenere in sicurezza l’account di tutti, come ad esempio l’autenticazione a 2 fattori o la crittografia end-to-end, ora a farsi spazio su WhatsApp è l’inserimento dell’indirizzo email. La novità che sarà sicuramente ben accolta dall’utenza dell’app verde.

Dal momento che la nuova funzione è disponibile in beta sia per l’utenza Android che iOS, è presumibile che la novità giunga poi via via, nel prossimo futuro, per tutti gli utilizzatori della versione stabile. Nel dettaglio, inserire la mail porterebbe, per l’utente, alla ricezione di un codice OTP, nonché al completamento dell’operazione per l’accesso all’account. Si tratta di una funzione a cui si potrebbe far riferimento nel momento in cui le altre modalità, per varie ragioni, non fossero disponibili.

Ma come funziona e come si potrà configurare l’indirizzo mail su WhatsApp? L’operazione è facile e veloce, visto che prevede di recarsi all’interno delle menu Impostazioni, nell’applicazione e focalizzarsi sulla voce Account. Dopodiché, bisogna soffermarsi su Indirizzo email. Quando l’utente si troverà a fare la prima configurazione dell’indirizzo in questione, dovrà necessariamente dare conferma dell’accesso, utilizzando il codice a sei cifre che arriverà sulla mail dell’utente.