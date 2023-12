WhatsApp, così è tutto più semplice: il trucco di cui ti innamorerai subito

C’è un trucco di WhatsApp di cui vi innamorerete subito. Ora è tutto più semplice, ecco come fare per sfruttarlo al meglio.

Anche in questi giorni Meta sta integrando alcune novità molto interessanti e che meritano la vostra attenzione. Il lavoro svolto da parte del team di sviluppatori è sotto gli occhi di tutti e ha come obiettivo quello di soddisfare ogni singola richiesta degli utenti. Con aggiornamenti continui e che vanno ad aggiungere ancor più strumenti e potenzialità alla piattaforma.

In questo calderone di aggiunte, ce ne sono alcune che passano inizialmente in sordina ma che meritano anche la vostra attenzione.

In particolare, è stato scovato un trucco che potrebbe tornarvi utilissimo in determinate situazioni. Così sarà tutto molto più semplice, stiamo parlando di una funzionalità di cui vi innamorerete subito. Ecco a che cosa serve e come fare per attivarla, non ne farete più a meno.

WhatsApp, ecco il trucco da provare subito

Questo nuovo trucco di WhatsApp vi lascerà senza parole. Lo conoscono in pochi, ma potenzialmente potrebbe stravolgere il modo in cui siete soliti utilizzare la piattaforma di messaggistica. Per un’azione in particolare, che ora sarà accessibile molto più facilmente e in totale comodità, senza che dobbiate più pensare a nulla. Vi basta seguire questa veloce guida e il gioco è fatto, basta seguire questi passaggi rapidi e intuitivi.

Sapevate che potete chiamare su WhatsApp senza aprire l’app? Vi basta usare l’assistente vocale del vostro smartphone! Se siete in possesso di un dispositivo Android, è l’Assistente Google il vostro più potente alleato. Vi basta dire “Hey Google” e poi “Chiama su WhatsApp *nome contatto*” per attivare subito questa comoda scorciatoia.

Se invece avete un iPhone, dovete pronunciare il comando vocale “Ehi Siri” seguito da “Chiama su WhatsApp *nome contatto*” e avete fatto. Il sistema operativo di Apple in automatico farà partire la chiamata senza che dobbiate nemmeno aprire l’applicazione. E il trucco vale incredibilmente anche su computer Windows e Mac.

C’è infatti la possibilità di sfruttare l’app Web della piattaforma per poter utilizzare da subito le chiamate vocali senza che dobbiate aprire il tutto da smartphone. Una comoda funzionalità resa disponibile da ormai qualche anno e che può essere aperta utilizzando la propria voce come comando vocale. È tutto gratuito e già attivabile senza nessun aggiornamento del software.