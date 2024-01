WhatsApp, diventa tutto più semplice: la funzione più attesa è (finalmente) arrivata

Whatsapp continua con le innovazioni, tant’è che è giunta una nuova funzione che gli utenti desideravano da tempo.

Whatsapp è una delle app di messaggistica più usate a livello globale, app che si rinnova di continuo per offrire la migliore esperienza ai suoi utenti.

L’anno scorso, Whatsapp ha apportato alla propria piattaforma moltissime modifiche. Ha introdotto, infatti, nuove funzioni che gli utenti richiedevano a gran voce da tempo. Tra le novità più interessanti del 2023, ci sono la possibilità di condividere lo schermo durante una videochiamata, oppure l’opportunità di inviare videomessaggi brevi.

Non solo, perché Whatsapp si è dedicato al rinnovo dell’interfaccia delle Community, rendendola più appetibile per chi volesse crearne di nuove. E ancora, la piattaforma ha cominciato ad avere una struttura più social, con l’introduzione dei Canali. Essi consentono agli utenti di avere aggiornamenti da una persona o da un’ente direttamente sulla suddetta app di messaggistica.

Ma l’azienda non si è fermata qui, anche perché la concorrenza tra le app di questo tipo è tanta, così come la voglia di restare sulla cresta dell’onda. Ecco perché Whatsapp ha introdotto altre funzioni, in questo 2024, che gli utenti volevano da tempo.

Whatsapp, nuova funzione in arrivo: ecco di cosa si tratta

Sempre a propositi di Canali Whatsapp, nella versione Whatsapp Beta Android è arrivata una funzione che riguarda il trasferimento di proprietà dei Canali. Nello specifico, sarà facilitato il passaggio di proprietà dei Canali da un utente all’altro. C’è da dire che il proprietario precedente del Canale non potrà nominare amministratori o eliminare quelli attuali.

Tra l’altro, resterà amministratore, conservando tutte le funzioni che spettano al suddetto ruolo. La nuova funzione, tuttavia, consente al proprietario di un Canale di trasferirlo, cedendo le redini, senza che si verifichino problemi dati da processi non chiari per gli iscritti. Per il momento, gli sviluppatori ci stanno lavorando e possono usarla solo alcuni utenti Beta per Android.

L’altra novità in arrivo interessa la versione Beta per iOS, e ha a che fare con l’applicazione del Digital Market Act disposto dall’Ue. In sostanza, la nuova regola sarà attuata dal 7 marzo 2024, e in base a questa, un utente che ha un’altra app di messaggistica potrà ugualmente conversare con un utente Whatsapp, anche se non ha un account Whatsapp. Anche questa nuova funzione è in fase di sviluppo e interesserà non solo iOs ma anche Android.