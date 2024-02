WhatsApp è diventato a prova di “spioni”: ecco come rendere le vostre chat inaccessibili

WhatsApp blinda tutte le sue chat: con questa funzionalità sono praticamente inaccessibili, sicure e a prova di “spioni”.

L’anno che verrà sarà migliore. Sembra essere questo il mantra di un WhatsApp davvero prodigo di funzionalità in un 2023 ricco di novità. Mai abbastanza, a quanto pare. Questa la forza dell’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo.

I canali hanno rappresentato un vero e proprio upgrade per WhatsApp, che non si è inventato nulla (su Telegram già c’erano) ma è stato così bravo a ottimizzare la funzionalità (come sempre) da restare in hype. Non solo canali, ovviamente. WhatsApp riscuote successo per il suo “tutto tondo”, un’app che cambia (migliorandosi) sotto tutti i punti di vista. Anche in quello estetico.

È da circa un mese, infatti, che arrivano indiscrezioni tendenti a delle vere anticipazioni su una nuova interfaccia per il client web, che mira a offrire agli utenti un’esperienza più moderna e visivamente accattivante, migliorando in particolare l’estetica del tema scuro con una combinazione di colori includendo schede per una migliore navigazione. Ma la cura della sicurezza resta uno dei pilastri di WhatsApp.

Whatsapp top secret, un nuovo posto per le chat più intime. Come cambiare la funzionalità del Chat Lock

Mentre la nuova interfaccia è ancora in fase di sviluppo, ecco al tempo stesso lo sviluppo di una funzionalità già rilasciata nel 2023 con l’intenzione di introdurre una scheda specifica progettata per contenere le chat bloccate. L’idea prossima a diventare un fatto concreto, può essere raffigura con l’ormai noto lucchetto che abbiamo cominciato a conoscere dal qualche mese, con il quale si possono blindare le chat più intime, un’opzione aggiuntiva che ci permette di spostare queste chat specifiche in un’apposita area, che può visualizzare solo il proprietario dell’account.

Come scoperto dall’autorevole wabetainfo, WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà in futuro agli utenti di bloccare le proprie chat anche sul client web, la versione desktop di WhatsApp, sempre più utilizzata da chi lavora al PC, o in ufficio. Ebbene, si prevede che le chat bloccate avranno una scheda dedicata, fornendo un ulteriore livello di privacy e sicurezza alle conversazioni degli utenti.

È ipotizzabile un codice segreto, da capire, sicuramente offrirà numerosi vantaggi in termini di privacy e sicurezza. Gli utenti potrebbero avere discussioni contenenti informazioni personali, dettagli riservati o argomenti sensibili che preferiscono mantenere protetti da accessi non autorizzati. Implementando il blocco della chat, gli utenti saranno in grado di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, soprattutto nelle situazioni in cui utilizzano WhatsApp Web in prossimità di altre persone e desiderano mantenere la privacy per conversazioni specifiche.