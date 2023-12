WhatsApp, il trucco che ti farà gioire: lo stanno già provando tutti

Occhio all’utilissimo trucco WhatsApp che fa felici gli utenti: è facile provarlo ed usarlo, tutti i dettagli da sapere.

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha saputo via via imporsi come punto di riferimento nel mondo della comunicazione, come dimostra il gran numero di utenti che tutti i giorni vi accede per scambiare messaggi, contenuti multimediali e file. Tra i motivi alla base della popolarità dell’app, di certo c’è la grande attenzione agli aggiornamenti e alle funzionalità presenti e costantemente sviluppate.

Un’applicazione di messaggistica istantanea, infatti, com’è facile intuire, punta sulla comunicazione; tutto ciò che faciliti, migliori e renda più semplice l’espressione e la comunicazione degli utenti sono punti a favore della piattaforma, che non a caso nel tempo ha sviluppo tante funzioni preziose, come quelle legate alla privacy e non soltanto. Proprio nell’ambito dell’espressione dell’utenza e dunque della relativa esperienza in app, non tutti sanno che vi sono anche dei trucchi da poter utilizzare per comunicare al meglio dei concetti.

Talvolta infatti, quando si scrivono messaggi di testo, può esser necessario rimarcare in particolare una frase o una parola, cambiarne l’aspetto o semplicemente ci si può divertire ad intervenire sul font del testo. Non si tratta di un trucco da poco, considerando la rilevanza che la parte testuale ha tra le conversazioni e gli scambi fra gli utenti. In buona sostanza, gli utenti WhatsApp possono quindi scrivere in grassetto, in corsivo e non soltanto sia su Android che da iPhone o PC.

WhatsApp, il trucco che fa felici tutti: come scrivere in grassetto, corsivo e quali sono le altre possibilità

A disposizione dell’utenza WhatsApp vi è dunque anche il trucco per scrivere in grassetto e corsivo, così come per cambiare il font. Anzitutto, non serve installare altre app ed i passaggi sono estremamente semplici e intuitivi. Le opzioni a cui far riferimento sono due, e la prima prevede l’inserimento di alcuni codici, mentre l’altra segue un’altro percorso.

La formattazione del testo su WhatsApp tramite l’inserimento dei codici richiede quindi di inserire due asterischi prima e dopo la parola per la scrittura in grassetto, come *testo del messaggio*, oppure due trattini bassi per il corsivo, e quindi _Testo del messaggio_. E ancora, per scrivere col barrato, si dovrà digitare ~Testo del messaggio~, mentre infine per il monospaziato sarà “`testo del messaggio“`.

Tale procedura riguarda Android, iPhone e PC, ovvero la versione web della piattaforma. Come detto però, esiste anche un’altra opzione per ottenere gli stessi risultati. In tal senso, bisogna soltanto scrivere il testo a cui si applicherà la formattazione che si desidera. Il testo scritto andrà evidenziato, col dito. Dopodiché, su Android occorrerà fare tap sul tasto coi 3 puntini e indicare la tipologia di formattazione da voler veder applicato tra le quattro opzioni disponibili.

Rispetto ad iPhone, occorrerà scegliere scegliere B_I_U e successivamente selezionare il font. Infine, nel caso di utilizzo della piattaforma da computer, la scrittura in grassetto o corsivo è possibile andando ad evidenziare il testo e selezionando il tipo di carattere da usare. Bisogna però tener presente che tale funzione è possibile solo con l’applicazione e non tramite browser.