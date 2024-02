WhatsApp introduce una novità irrinunciabile: adesso gli utenti potranno fare (anche) questo

WhatsApp sta per lanciare una novità incredibile: si potrà fare anche questo adesso. Di che cosa parliamo?

Meta si occupa di aggiornare WhatsApp spesso e volentieri. Il suo servizio più proficuo deve essere costantemente aggiornato. Infatti gli utenti sono sempre impazienti di ricevere notizie per quanto riguarda degli update interessanti. Dal lato smartphone l’applicazione viene migliorata sempre e comunque: non ci si può lamentare. Ma una parte che deve ricevere delle patch continue è sicuramente quella da computer.

WhatsApp Web non è stato aggiornato con la stessa frequenza dell’app su cellulare. La sua controparte riceve da sempre più aggiornamenti. Tuttavia entrambe le modalità sono ben impostate e funzionano come dovrebbero. Ma ora non dovremmo più preoccuparci di tutto questo dato che sta arrivando una funzione disponibile per entrambi. In questo modo gli utenti potranno essere contenti. Di quale impostazione stiamo parlando?

La prossima novità che riguarda WhatsApp introdurrà una funzione interessante. Lo scopo è quello di migliorare le conversazioni, così da dare priorità ad un elemento. In particolar modo si vorrebbero indicare i rispettivi contatti come “Preferiti”. Quindi ci sarà un apposito pulsante con cui rendere più importante una chat anziché un’altra. E sembra che non troveremo gli stessi limiti presenti nella spilla per esempio.

Aggiornamento per WhatsApp: arriva la funzione che tutti aspettavamo

A diffondere una immagine della funzione è sempre WaBetaInfo. Mostra a tutti quanti che verrà introdotto un filtro dedicato. Così facendo si potrà accedere molto più rapidamente ai contatti. Oppure con quelli con i quali si interagisce in maniera frequente. Si tratta di un modo intelligente per migliorare la gestione delle proprie conversazioni. Selezionare e aggiungere i contatti desiderati non è una cattiva idea. Al momento la funzione è in fase di sviluppo e ci vorrà del tempo prima che venga rilasciata.

Ciò significa che dovremo aspettare e poi installarla non appena sarà disponibile. Le aspettative al riguardo sono buone e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Gli utenti sono convinti che sarà una buona funzione dato che aiuterà tutti quanti noi. E voi che tipo di sensazioni avete sull’opzione “Preferiti” che sta per arrivare?

Non sembra che creerà problemi visto e considerato che renderà le conversazioni facilmente gestibili. Diversamente da ciò che si può pensare, è una funzione che potrebbe migliorare WhatsApp. Staremo a vedere se sarà davvero così o meno.