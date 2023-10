WhatsApp, l’aggiornamento segreto stravolge l’app: la novità

Aggiornamento molto interessante quello lanciato da WhatsApp in queste ore. Meta ascolta gli utenti e l’app non sarà più la stessa

Non serve essere dei patiti di tecnologia e di informatica per attendere, ormai quasi quotidianamente, i tanti aggiornamenti rilasciati da Meta e riferiti a WhatsApp. L’app di messaggistica istantanea la usiamo tutti ormai e tutti bramiamo sempre nuove funzioni. Come questo aggiornamento segreto che cambia totalmente il modo di intendere l’app fino a come l’abbiamo conosciuta fino a oggi.

WhatsApp, infatti, è entrata ormai a far parte della nostra vita. Su WhatsApp abbiamo le nostre conversazioni di lavoro, ma anche quelle private, personali e sentimentali. Da quando l’app è entrata nella galassia di Meta (l’azienda con cui Mark Zuckerberg controlla anche Facebook e Instagram) abbiamo poi aggiornamenti sostanzialmente quotidiani, che il popolo del web attende con grande ansia. Si tratta di implementazioni che i tecnici di WhatsApp mettono in atto per tenere l’app al passo con i tempi, anche perché ormai con Telegram e altri servizi analoghi, la concorrenza è spietata.

Questo aggiornamento di cui vi parliamo oggi è davvero interessante. Dopo aver sviluppato in sordina una nuova interfaccia rinnovata per l’applicazione Android negli ultimi mesi, WhatsApp è ora pronta a rilasciarla a un numero limitato di beta tester, grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.21.12 dal Google Play Store.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Già da tempo si vociferava sul fatto che WhatsApp avesse in programma di fornire agli utenti un’interfaccia migliorata. Con la nuova interfaccia rinnovata, WhatsApp introduce nuovi colori e icone. L’interfaccia presenta nuove icone per offrire un’esperienza e un aspetto più moderni all’applicazione. Si migliora, quindi, l’impatto visivo complessivo. Novità, peraltro, sono attese anche per ciò che concerne il colore predominante del tema. I ben in formati parlano infatti di un nuovo aspetto cromatico.

Peraltro, questi continui aggiornamenti dimostrerebbero la capacità di Meta di ascoltare attivamente e fattivamente i pareri e i feedback inviati ad ogni piè sospinto dagli utenti. Da tempo, infatti, il popolo di WhatsApp reclamava a gran voce una riprogettazione. Non è escluso, peraltro, che WhatsApp possa introdurre gradualmente piccole modifiche all’interfaccia, come il rilascio di nuove icone senza implementare la nuova combinazione di colori. La nuova interfaccia è già disponibile per un numero limitato di beta tester che installano l’ultima versione beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store e verrà distribuita a più utenti nelle prossime settimane.

Ma non è l’unica novità, dato che con l’ aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.21.12 , disponibile su Google Play Store, WhatsApp ha dato vita a una nuova funzionalità per gli eventi di chat di gruppo come sistema di promemoria integrato per le chat di gruppo della community.