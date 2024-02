WhatsApp lavora ad un aggiornamento per chat e gruppi: in cosa consiste e perché migliorerà l’esperienza utente

WhatsApp è pronto a rilasciare un corposo aggiornamento dedicato alle chat, sia private che di gruppo: ecco tutti i dettagli.

WhatsApp è il servizio di messaggistica più utilizzato di sempre e, nonostante sia disponibile ormai da tantissimi anni, resta ancora tra le applicazioni più scaricate e quella con più utenti attivi contemporaneamente connessi insieme a Instagram e TikTok: proprio per questo motivo è davvero difficile fare a meno di WhatsApp sul proprio smartphone, soprattutto ultimamente in virtù dei tanti aggiornamenti rilasciati dagli sviluppatori.

WhatsApp ultimamente è diventato molto più di un semplice servizio di messaggistica, ma è molto più simile a una piattaforma social: l’ultimo grande aggiornamento sull’app verde è stata quella dei canali che ha consolidato ancor di più il concetto di condivisione e community, ma prossimamente sta per arrivare un nuovo aggiornamento che renderà ancora più personalizzabile l’utilizzo dell’app e migliorerà di gran lunga l’esperienza di tutti gli utenti.

WhatsApp: pronto un aggiornamento che migliorerà l’esperienza degli utenti

Un tempo WhatsApp era un’applicazione di messaggistica che conteneva solamente chat private con amici stretti o con membri della propria famiglia, anche perché per chattare sull’app è necessario condividere con l’altra persona il proprio numero di telefono che un tempo era un informazione abbastanza privata che non si condivideva con chiunque: al giorno d’oggi questa abitudine si è un po’ persa e il proprio numero di telefono si condivide con maggiore leggerezza, anche con chi magari non si ha tutta questa confidenza.

Questo cambio di abitudine ha portato gli account WhatsApp a riempirsi di chat, ma solo alcune di esse sono veramente importanti e si vorrebbero avere sempre sott’occhio senza andarle sempre a cercare tra la miriade di conversazioni presenti sulla home dell’applicazione: ecco perché il team di sviluppo della piattaforma sta pensando di rilasciare un aggiornamento per ordinare in maniera migliore le chat, sia quelle private che quelle di gruppo.

Secondo quanto riportato dal team di WABeta Info, che si occupa di scovare indizi dagli aggiornamenti futuri di WhatsApp, sembra proprio che nell’immediato futuro ci sarà la possibilità di segnare le chat come “preferite”, proprio come già accade ad esempio con i messaggi singoli; non è ancora chiaro come questa funzione verrà implementata e come funzionerà nel dettaglio, non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti ufficiali da parte del team di sviluppo di WhatsApp e magari aspettare di poter provare con mano questa assoluta novità.