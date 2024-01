WhatsApp, l’effetto ‘wow’ che nessuno si aspettava: puoi cambiare anche il font del testo, ecco come

Ecco il modo semplice e intuitivo per cambiare subito il font di WhatsApp: ecco come fare in pochissime mosse

La messaggistica istantanea, nel corso degli anni, ha subito enormi aggiornamenti rendendo ora questo servizio così comune, una cosa molto naturale. Infatti, ogni giorno, mandiamo centinaia di messaggi tramite le nostre app preferite che permettono la messaggistica istantanea, come se fosse qualcosa di assolutamente normale. Tra queste app, campeggia sicuramente WhatsApp.

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi sulla piattaforma, l’app di proprietà Meta è senza ombra di dubbio una delle più utilizzate al mondo oltre che essere anche una delle più affidabili, in tema di privacy e sicurezza. Ma tra i tanti messaggi che scriviamo, come possiamo dare un tono migliore al nostro testo? Ecco come personalizzarlo in pochissimi attimi: sarà un gioco da ragazzi.

WhatsApp, come fare per modificare rapidamente il font

WhatsApp ha raggiunto dei livelli di aggiornamento davvero stupefacenti. La community molto ampia riesce ad ottenere sempre più aggiornamenti che si avvicinano alle loro esigenze. Ormai su WhatsApp è possibile fare davvero di tutto, strizzando sempre l’occhio a quello che è il tema della sicurezza, che deve essere sempre centrale. Capita però alle volte, quando inviamo un messaggio testuale, che vogliamo essere ancora più incisivi.

E sentiamo che non basta scrivere tutto in maiuscolo (che nel linguaggio web equivale ad urlare), o caricare la frase con tanti punti esclamativi. Quello di cui abbiamo bisogno, è evidenziare il nostro testo. E WhatsApp ci permette di farlo con pochissime mosse, sia da smartphone che da applicazione Desktop. Ci permette di barrare, monospaziare e rendere in corsivo e in grassetto un testo. Quali sono le scorciatoie per poterlo fare?

Se siamo con il nostro smartphone, l’app ci viene subito in aiuto. Una volta che abbiamo scritto il testo, possiamo selezionare quello che ci interessa e cliccare sui classici 3 pallini delle impostazioni. Qui sarà possibile scegliere il tipo di formattazione del font che si desidera, e la trasformazione sarà immediata. Se invece siamo da WhatsApp Web, e quindi davanti ad un pc, può essere molto più semplice dare l’input tramite testo.

Ad esempio, se si vuole che una parola o una frase sia in grassetto, basta digitare il messaggio tra due asterischi: *messaggio*. Se si vuole il corsivo, invece, basta formattare la parola o il testo in questo modo: _messaggio_. E ancora, se si vuole il testo monospaziato, bisogna avvalersi degli apici: ”’messaggio”’. Infine, per il testo barrato bisogna formattare il messaggio in questo modo: ~messaggio~. Soluzioni estremamente rapide, che permetteranno di dare un tono ancora più forte al nostro testo.