WhatsApp, meglio ‘adeguarsi’: questa funzione è utilissima ma in pochi sanno attivarla, ecco la guida

Aspettando il fatidico 6 marzo, meglio adeguarsi su WhatsApp: una funzione utilissima, ecco come attivarla. Tutto semplice e intuitivo.

WhatsApp sarà una delle applicazioni che risentirà più di tutto del cambiamento prossimo a venire. Il 6 marzo si avvicina sempre più e l’applicazione numero uno la mondo tra quelle di messaggistica istantanea deve farsi trovare pronta.

Lo sa bene Mark Zuckerberg e il team di Meta, al lavoro per mostrare dei requisiti dati dalle rigide normative imposte dalle nuove normative dell’UE e non incappare in multa salatissime: il 10% del fatturato globale, che diventa 20% in caso di recidività.

WhatsApp sta apportando gli ultimi ritocchi all’introduzione dell’interoperabilità della piattaforma con altre app di messaggistica crittografate: inizialmente queste modifiche si vedranno sui messaggi di testo (SMS esclusi), sull’invio di immagini, messaggi vocali, video e file tra due persone. Poi si parlerà di chiamate e chat di gruppo, sempre nel segno del Digital Markets Act.

WhatsApp e la funzione Canali: una sezione a parte e i suoi Aggiornamenti

È le novità lanciate 2023, quella che ha riscosso più successo in Italia è stato senza dubbio l’introduzione dei Canali, sulla falsariga di quella funzionalità già presente su Telegram. Annunciata a giugno 2023 e lanciata in 150 paesi, la novità è subito andata in hype, grazie anche alla politica. Sì, al di là di VIP aziende di abbigliamento e società calcistiche infatti, la Meloni e il sindaco di Roma, il governatore del Veneto e a cascata molte città e regioni hanno scelto proprio i Canali di WhatsApp per immergersi in una comunicazione 2.0.

Una comunicazione, dunque, più canalizzata. Semplicissima, intuitiva e nel segno della più totale privacy. Niente confusione perché non si può rispondere se non con le emoji, nessuno può vedere immagine di profilo, nome o numero di telefono dell’altro. Per iscriversi è davvero a prova di boomer: aprire l’applicazione di WhatsApp, in basso a destra spingere il primo pulsante a sinistra, quello degli aggiornamenti, appare la sezione canali. Qui la doppia chance con un semplice tap sul +: col tasto ricerca c’è il trova canali, oppure si può crearlo.

Nel primo caso, si possono trovare i canali di WhatsApp ai quali iscrivere utilizzando una lista che viene filtrata automaticamente per mostrarli in base al prefisso internazionale del tuo telefono e alla lingua scelta, nel secondo caso diventare amministratore di un canale significa poter scegliere altri amministratori facenti funzioni. Che non potranno mai cancellare quel canale ma saranno di aiuto per restare sempre sul pezzo. È la forza di WhatsApp.