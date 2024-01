WhatsApp novità mai vista prima d’ora: adesso sarà possibile fare anche questo, svolta importantissima

WhatsApp si prepara a stupire nuovamente gli utenti con una novità incredibile: ecco la funzione che rivoluzionerà l’uso dell’app.

WhatsApp è per molti l’applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza. Ormai tutti utilizzano WhatsApp per comunicare, un sistema che ha eliminato totalmente o quasi i vecchi SMS, messaggi di testo scambiati in passato sul telefono.

Inoltre, negli ultimi tempi WhatsApp si è aggiornato con tante funzionalità interessanti. Prima sono stati aggiunti gli stati, per condividere con i propri amici successi, traguardi ed eventi, poi le videochiamate e recentemente i canali. Ora sembra che sia pronta una nuova funzione che in tanti stanno sperimentando in versione Beta. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp, la nuova funzione che in tanti aspettano

Meta, l’azienda che possiede WahtsApp e che lavora agli aggiornamenti dell’applicazione, sa bene che deve sempre guardarsi le spalle dalle altre applicazioni di messagistica istantanea presenti in circolazione come WeChat e Telegram.

Ecco perché l’obiettivo di WhatsApp è quello di introdurre a poco a poco delle novità che possano rendere indispensabile l’applicazione per i milioni di utenti nel mondo. Ora l’ultima novità potrebbe aiutare gli utenti di WhatsApp sia nel tempo libero sia per questioni professionali. Di cosa si tratta? Secondo le informazioni rilasciate dal team di sviluppo ufficiale, con l’arrivo di una nuova versione dell’applicazione, gli utenti potranno condividere file con le persone che si trovano nelle vicinanze.

In pratica, una sorta di “AirDrop” che funzionerà su tutti i telefoni che hanno Whatsapp attivo. Ovviamente, proprio come per AirDrop, gli utenti che vorranno condividere file e riceverli dovranno attivare la specifica sezione che sarà presente nelle impostazioni delle applicazioni. Una novità che potrebbe interessare molti non solo per la rapidità della condivisione ma anche per la facilità di inviare qualsiasi file da un telefono all’altro.

Come da consuetudine da parte di WhatsApp e di Meta, anche questa speciale condivisione sarà effettuata con la crittografia end-to-end, così da poter salvaguardare la privacy degli utenti. La funzionalità permette di condividere file anche con persone che non fanno parte della propria rubrica ma sono nelle vicinanze. Ovviamente, in questi casi il numero di telefono non sarà visualizzato ma rimarrà anonimo: un’altra misura che protegge la privacy degli utenti.

Insomma, questa nuova funzionalità si prospetta realmente molto interessante ed è già disponibile nella versione Whatsapp Beta. Non resta far altro che aspettare che tale aggiornamento diventi ufficiale o provare in anticipo la nuova funzionalità dell’app di messaggistica più famosa al mondo.