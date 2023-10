WhatsApp sempre più personalizzato: così potrai creare i tuoi sticker

WhatsApp in continua evoluzione: nel meeting annuale di Meta, l’annuncio circa la possibilità di creare facilmente sticker personalizzati. Ecco come.

Non dobbiamo commettere l’errore che sia qualcosa che interessa solo ai più giovani. Personalizzare WhatsApp, magari con immagini, anzi, sticker, che ci riguardano, è qualcosa che piace sempre di più a tutti. A prescindere dall’età. E ora, con questa nuova funzione, sarà ancora più facile per tutti.

E, del resto, tutti, di fatto, abbiamo installato sul nostro smartphone WhatsApp. Sicuramente l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. La usiamo per lavorare, ma anche per le nostre relazioni personali, che siano amicali o di natura sentimentale. È diventata a dir poco fondamentale. Ora Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg che gestisce anche Facebook e Instagram, ha annunciato una nuova funzione che riguarda l’app dall’icona verde.

Per farlo, Meta ha scelto il suo evento annuale, Meta Connect 2023. Tante, in realtà, le novità annunciate, tra cui l’introduzione di nuovi dispositivi come Meta Quest 3 e una nuova generazione di occhiali intelligenti in collaborazione con Ray-Ban. Nel corso del meeting, Meta ha ribadito la propria piena fiducia verso le nuove forme di Intelligenza Artificiale, che aprirebbero nuove possibilità di connessione ed espressione grazie alle potenzialità delle tecnologie generative.

Hanno inoltre evidenziato che queste esperienze e caratteristiche innovative hanno il potenziale per migliorare le connessioni tra gli individui e fornire gli strumenti necessari per favorire la creatività, l’espressività e la produttività .

WhatsApp: si potranno creare sticker personalizzati

E riguarda proprio l’Intelligenza Artificiale un ambito su cui WhatsApp sembra voler puntare molto. Tra i servizi annunciati da Meta si offre oggi agli utenti la possibilità di creare adesivi personalizzati o adesivi per chat e storie utilizzando l’intelligenza artificiale. Ciò è possibile grazie alla tecnologia Llama 2 e al modello Emu di Meta per la creazione di immagini.

All’utente toccherà soltanto convertire i messaggi di testo in adesivi o adesivi di alta qualità in pochi secondi. Non serve essere dei geni dell’informatica, ma basterà solo inserire una descrizione in poche parole e il modello integrato nell’app proverà a creare un adesivo in base alla richiesta dell’utente.

Questa funzione sarà disponibile per alcuni utenti di lingua inglese su WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook Stories nelle prossime settimane, offrendo agli utenti molte più opzioni per esprimere le emozioni in qualsiasi momento. Si prevede che la versione finale per tutti gli utenti della piattaforma possa arrivare entro la fine dell’anno.