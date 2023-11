WhatsApp senza limiti e soprattutto gratis: il regalo della compagnia aerea a tutti i suoi clienti

La tecnologia ha fatto passi avanti ed ed è per questo che ora questa compagnia può regalare WhatsApp a tutti i clienti.

Quando ti trovi ad alta quota, soprattutto nei viaggi su tratte medie e lunghe, lo spazio ristretto, i vicini di posto e la noia trasformano l’esperienza in un piccolo incubo. Soprattutto perché quando si è in volo occorre tenere tutti i device in modalità aereo.

Eppure tu magari vorresti condividere con amici e parenti le foto fatte da sopra le nuvole in tempo reale o hai dei messaggi di lavoro importanti da trasmettere o da ricevere.

Per andare incontro alle nuove esigenze dei propri utenti, una delle più famose compagnie aeree del mondo ha quindi deciso di mettere a disposizione WhatsApp di tutti quelli che si trovano a bordo. E la cosa più interessante è che si tratta di un servizio che non comporta costi aggiuntivi.

WhatsApp tra le nuvole, il servizio gradito a tutti

L’app di messaggistica istantanea del telefonino verde è immancabile compagna degli smartphone di tutto il mondo. Si tratta di un modo facile e soprattutto poco costoso per tenersi in contatto per motivi di svago, di lavoro o con gli affetti familiari.

Certo, ogni tanto, scappa un po’ la mano e i gruppi dovrebbero sparire tutti inghiottiti nel vuoto cosmico ma come faremmo senza i vocali di quell’amica che arriva sempre tardi? E senza le foto sfocate di nipoti di vario grado nel loro primo giorno di scuola?

WhatsApp è il modo in cui tante famiglie restano unite a distanza e adesso, con la nuova operazione lanciata da Lufthansa, resteranno unite anche se qualcuno prende l’aereo. Perché la dotazione degli aeromobili A320 comprende ora anche una connessione wi-fi aperta a tutti i passeggeri che permette così di sfruttare la linea creata dallo stesso aeroplano per continuare a utilizzare Whatsapp.

Lufthansa ha inoltre chiarito che il servizio che comprende WhatsApp viene offerto in maniera gratuita, a differenza di altri tipi di servizi internet che invece sono a pagamento. Ma proprio in occasione dell’annuncio di questa novità, la società tedesca ha dichiarato anche l’intenzione di tagliare di quasi il 50% il costo proprio dei pacchetti internet che permettono di navigare in rete senza limiti.

Il nuovo pacchetto con WhatsApp gratuito per tutti non è però ancora disponibile. La società tedesca infatti specificato che la messaggistica sarà attivata solo a partire da metà gennaio. Questo significa che non potrai mandare auguri di Natale e di Capodanno dall’aereo ma che potrai probabilmente salutare tutti mentre te ne vai in giro per il weekend di Pasqua.

La novità introdotta dalla compagnia tedesca è di certo un segnale di come adesso, per valutare una compagnia aerea, tra i servizi da conteggiare non c’è magari lo spazio in più per una valigia quanto proprio la possibilità di utilizzare la rete e rimanere quindi sempre e comunque connessi.