Whatsapp, super sorpresa per gli utenti iOS: vorrete subito aggiornare l’app

A quanto pare almeno una parte degli utenti WhatsApp, e in particolare quelli che lo utilizzano attraverso iOS, stanno ricevendo un aggiornamento veramente interessante.

Quello che c’è dentro l’app di messaggistica istantanea del telefonino verde è in continua evoluzione sia per quello che riguarda la versione Android sia per quello che riguarda la versione iOS e, più di recente, anche quello che riguarda la versione desktop.

L’aggiornamento più recente sta arrivando nello specifico agli utenti con device della Mela. Si tratta di un piccolo cambiamento che si va ad aggiungere ai cambiamenti che invece stanno arrivando per gli utenti Android. In particolare, per tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp da un iPhone, l’aggiornamento riguarda una funzione tra le più vecchio stile che l’app di messaggistica ancora contiene.

Per una volta non si tratta di nuove icone né di nuove emoticon, quelle sono state rilasciate in un altro aggiornamento. La notizia nella notizia è che l’aggiornamento si è meritato di entrare nella nuova versione di WhatsApp: un’altra pietra miliare nel cammino di questo servizio.

Gli utenti iOS WhatsApp sperimentano una novità

Mentre per quello che riguarda WhatsApp per Android l’aggiornamento più recente riguarda la possibilità di controllare gli aggiornamenti di stato di chi si trova nell’elenco delle chat, il che fa somigliare sempre di più l’app di messaggistica istantanea a una sorta di social in movimento, per gli utenti con sistema iOS l’aggiornamento più recente riguarda una funzione che sembrava non modificabile in alcun modo e che invece è appena stata rivoluzionata.

Si trova nella versione 23.24.70 ed è l’ultima versione stabile presente sullo App Store. L’aggiornamento in questione riguarda l’introduzione di un nuovo modo per accedere alla piattaforma senza dover passare per lo sms e il codice a sei cifre. Un sistema di verifica utile ma non sempre utilizzabile. Aspettare lo sms infatti significa aspettare che la rete non riceva e lo rimandi e a volte non è immediato.

Per questo motivo gli utenti iOS avranno a disposizione una novità: la possibilità di fare login utilizzando il proprio indirizzo email. Inserire l’indirizzo email serve ad avere un altro modo per ricevere il codice a sei cifre che non viaggia più attraverso il sistema degli sms ma direttamente sulla rete.

Nella schermata riportata dal portale WABetainfo è possibile apprezzare quanto WhatsApp tenga a sottolineare che l’email non è visibile a nessuno e che si tratta semplicemente di un sistema per accedere al proprio account. Come è successo per altre novità così importanti è probabile che l’aggiornamento, che per alcuni potrebbe anche significare un cambio nel verde utilizzato nei menù, arriverà forse anche nella versione Android.

Mancano alcune informazioni specifiche riguardo altri aggiornamenti che si trovano all’interno della versione per IOS 23.24.70 dato che il change log non è aggiornato. L’unico modo per scoprire tutto ciò che c’è di nuovo è quindi prenderti del tempo e esaminare l’app direttamente.