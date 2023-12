WhatsApp vi aiuta a Natale e Capodanno: preparatevi con congruo anticipo!

Con questo trucco WhastApp diventa uno strumento utile per Natale e Capodanno, non ne potrai fare più a meno!

Sai per che cosa serve di più in questo particolare periodo dell’anno? L’app di messaggistica istantanea che usi per scrivere ad amici e parenti, o fare call di lavoro ha una funzione speciale che ti stupirà, ed è molto semplice da utilizzare. Ecco di che cosa si tratta.

WhatsApp non è solo lo strumento per inviare messaggi istantanei ogni giorno, o per lavorare con le versione WhastApp Business e l’applicazione da desktop WhatsApp Web, ma può essere anche l’alleato perfetto per gli auguri delle feste natalizie. Scopri subito come sfruttare al meglio l’app a Natale e Capodanno.

WhatsApp, il segreto per sfruttare al meglio l’app a Natale e a Capodanno

WhatsApp è una delle app più utilizzate di sempre perché offre tante funzioni utili e divertenti. L‘app dal telefonino verde infatti, permette di comunicare rapidamente con tutti i contatti della propria rubrica telefonica, consente di inviare file di grandi dimensioni, e di personalizzare il proprio account con sfondi, avatar e tanto altro.

La versione per attività commerciali e aziende poi, si può sfruttare anche per la vendita, le risposte automatiche, e la versione da desktop, ovvero WhatsApp Web da anni ormai consente agli utenti iscritti di accedere comodamente dal proprio device pc o tablet con un semplice codice, o inquadrando il qr code. Insomma, i continui aggiornamenti degli sviluppatori e le tante funzioni rendono WhastApp uno strumento imperdibile di comunicazione. Ma non solo, c’è anche dell’altro.

Esiste un modo per sfruttare al meglio l’app a Natale e a Capodanno. Sei curioso di scoprire di che cosa si tratta? Prendi carta e penna e preparati a trasformare il tuo account WhastApp in un vero e proprio aiutante di Babbo Natale.

Con Whatsapp puoi pianificare l’invio degli auguri di Natale e di Capodanno, senza rischiare di dimenticare nessuno, e fare una brutta figura. Se hai Android segui questi passaggi:

Scarica l’ applicazione SKEDit dal Google Play Store, poi accedi e dai i permessi e poi tocca l pulsante + che compare in basso a destra, e da qui seleziona WhatsApp.

dal Google Play Store, poi accedi e dai i permessi e poi tocca l pulsante + che compare in basso a destra, e da qui seleziona WhatsApp. Premi aggiungi destinatari, scegline uno da WhatsApp, scrivi il messaggio e imposta la data e l’orario in cui desideri che venga spedito.

Clicca su verifica e il gioco è fatto.

Se invece hai un iPhone segui questi semplici passaggi: