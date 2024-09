YouTube aumenta i costi dell’abbonamento a Premium: stangata pesantissima

È arrivata una stangata pesante per tutti gli utenti dopo che YouTube ha deciso di aumentare i costi dell’abbonamento a Premium: ecco i nuovi prezzi.

Sono ormai molti anni che YouTube è considerato il vero pilastro dello streaming multimediale, offrendo a milioni di persone in tutto il mondo diverse opportunità e occasioni imperdibili. Tra i servizi più gettonati c’è anche la versione in abbonamento, dando così numerosi vantaggi agli utenti che decidono di abbonarsi.

Le novità che riguardano la famosa piattaforma web di Google, nata nel 2005 con l’obiettivo di condividere e visualizzare contenuti multimediali, non sempre sono positive per gli utenti. È il caso dell’ultima decisione prese dell’azienda, ovvero quella di aumentare i costi dell’abbonamento YouTube Premium, un servizio che offre diversi vantaggi tra cui l’ascolto in background e l’assenza di annunci pubblicitari.

Questa decisione è arrivata di recente a bruciapelo e riguarda tutti gli utenti, anche quelli italiani. Una brutta sorpresa che senza dei preavvisi particolari, tanto che gli interessati a questa rimodulazione della tariffa di YouTube stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione ufficiale da parte di Google, così da mettere in chiaro i nuovi termini.

YouTube Premium aumenta: la nuova tariffa per gli abbonati

Tutti gli utenti che hanno un abbonamento a YouTube Premium presto saranno costretti a pagare la tariffa di 13,99 euro al mese, al posto di 11,99 euro. È quindi un aumento pari a 2 euro mensili, che di certo non è troppo alto ma nemmeno basso, visto che la maggior parte degli utenti è abbonata anche ad altri servizi.

Google ha spiegato che questa decisione è arrivata per “continuare a offrire un servizio e funzionalità di alto livello”, come rivelato nella comunicazione ufficiale via email. Nell’annuncio viene indicato che la nuova tariffa corrisponderà al giorno di fatturazione di ottobre, ma comunque la data potrebbe variare in base al giorno di iscrizione al servizio.

Basta andare sul sito web ufficiale di YouTube per vedere come il prezzo per i nuovi abbonati è stato già aggiornato e quindi è di 13,99 euro al mese, con la possibilità di avere tre mesi di prova gratuita in caso di nuovi utenti. Le novità, inoltre, riguardano anche il piano Famiglia che è stato toccato dagli aumenti, visto che il costo degli abbonamenti è di 25,99 euro al mese, e anche per il piano Studenti che è salito a 8,99 euro al mese.

È bene ricordare che il servizio Premium della piattaforma web di Google si rinnova automaticamente su base mensile, ma non ha vincoli particolari. Quest vuol dire che ogni utente ha il diritto di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza pagare penali o altro.