A Murder At The End Of The World: trama, cast e curiosità sulla nuovissima serie thriller di Disney Plus

In arrivo una nuova serie Disney Plus assolutamente da vedere: se ti piacciono i thriller non te la puoi assolutamente perdere

Se sei un’appassionato di thriller, stiamo per darti una bellissima notizia. C’è una serie su Disney Plus che non ti puoi assolutamente perdere, e che ti farà perdere il sonno, in ogni senso possibile. Già dal trailer, a Muder at The End of The World trasmette tantissima ansia, già dalla location. Una villa persa nel nulla, in mezzo al ghiaccio e alla neve islandese.

Il Pianeta è ancora più distrutto dal cambiamento climatico, e si corre ai ripari nel modo migliore possibile, senza risultati. Un magnate decide di riunire nella sua villa in Islanda diverse sue conoscenze: ci sono attivisti, scienziati e tante personalità di spicco.

Tutte riunite in una bellissima villa con un solo importantissimo scopo: trovare una soluzione ai problemi che ci affliggono da anni. Tra una cena e un brindisi, succede qualcosa che romperà per sempre gli equilibri di questo gruppo. Uno degli ospiti della villa viene ucciso.

A murder at the end of the world: il nuovo thriller mozzafiato di Disney Plus

A questo punto della storia, la protagonista della serie, Derby Hart, comincerà ad indagare sull’omicidio, scoprendo una verità dalla quale forse sarebbe stato meglio scappare. In questa serie, che sembrerà un incrocio tra un giallo puro e una storia di violenza psicologica, c’è l’impronta di una produzione di successo. A realizzarla sono stati Brit Marling e Zal Batmangli, gli stessi che hanno prodotto qualche anno fa la serie The OA, una serie sci-fi ingiustamente cancellata da Netflix.

Visti i produttori, non ci si può che aspettare qualcosa di estremamente disturbante da ogni punto di vista possibile. A murder at the End of the World quindi è un prodotto che sicuramente solleverà delle domande etiche e morali che scuoteranno le coscienze. Come se non bastassero queste premesse per convincervi a guardarla, vi diamo subito qualche altro motivo.

La protagonista di questa serie è interpretata da Emma Corrin, attrice che ha ricevuto diversi premi per la sua interpretazione nella serie The Crown, dove ha vestito magistralmente i panni della principessa Diana Spencer.

Il ruolo del magnate un po’ controverso è invece interpretato da Clive Owen. A murder at the end of the world ha tutte le premesse per diventare una serie cult. Se ti abbiamo convinto e vuoi vederla, la trovi disponibile su Disney Plus. Attento a non spingerti troppo oltre, dovrai arrivare alla fine del mondo.