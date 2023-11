Addobbi Natalizi: le decorazioni che renderanno casa tua uno splendore, ti bastano solo 20 euro

Il Natale è alle porte, non puoi farti mancare assolutamente queste decorazioni. Ti costeranno pochissimo e renderai casa tua uno spettacolo.



Natale è la festa ricorrente ogni anno il 25 dicembre. Nel nostro paese siamo principalmente cristiani, perciò in questa giornata festeggiamo la nascita del Bambin Gesù. Come ogni anno allestiamo le nostre case con luci, decorazioni e molto altro per stabilire un clima natalizio. Anche lo Stato e il Governo durante questa festività dispone addobbi nelle città.

L’8 dicembre tutte le famiglie si riuniscono per decorare la propria casa, facendo l’albero e il presepe. Ogni anno vengono spesi migliaia di euro per comprare nuovi addobbi, per provare a rendere la propria abitazione un vero e proprio splendore natalizio. Vi sono delle decorazioni che vi faranno spendere molto poco avranno un impatto notevole a livello estetico.

Le migliori decorazioni per Natale pagando pochissimo

É consuetudine allestire l’albero con palline colorate e luci. Siamo qui per proportene uno diverso dal solito, alto 2.1 metri e di colore bianco, prodotto da COSTWAY, che rappresenta fedelmente le sembianze di un albero vero. Ha rami ben formati che simulano quelli di un albero naturale, senza far apparire la mano artificiale dell’uomo, inoltre ha una piattaforma alla base solida e leggera diversa da tutte le altre che puoi trovare sul mercato. É molto facile da montare e smontare, non ti sarà neanche d’intralcio una volta messo da parte.

Da abbinarci ti abbiamo anche selezionato un paio di luci di 2 metri, che partono dalla cima in giù con 400 led, un set di 100 palline, con forme e diametri diversi di colore oro bianco, rosso, argento, champagne o oro e infine 16 pezzi da decoro di fiocchi di neve cristallizzati in acrilico, che daranno un tocco di classe al tuo albero.

Con queste decorazioni da interno potrai già preparare casa tua al meglio, tuttavia non è da sottovalutare anche l’esterno, infatti ti consigliamo anche un set di luci colorate, impermeabili, a forma di albero da installare sul balcone o nel giardino, con 8 modalità d’illuminazione diverse. E per completare anche l’esterno, non potrai farti mancare le luci a cascata da inserire sui bordi del tuo balcone o del tetto, anch’esse con 8 modalità d’illuminazione che ti garantiranno un effetto speciale.

Per le finestre di casa tua potrai anche scegliere una vastità di stickers con fiocchi di neve, renne, babbo natale e scritte a tema natalizio. E in conclusione, per non far mancare un tocco di classe natalizio, anche a tavola due mini giacche con pelliccia per le tue bottiglie di vino che stapperai il giorno di Natale o della Vigilia.

Acquista ora: Albero di Natale

Luci led di 2 metri

Set da 100 palline

Decorazioni acriliche a cristallo

Luci da esterno a forma di albero

Luci a cascata

Adesivi natalizi

Decorazione per bottiglie di vino