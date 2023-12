Adesso basta! I numeri call center non ti chiameranno più se solo seguirai queste indicazioni

Anche tu sei bombardato da telefonate di call center in qualsiasi momento della giornata? Ecco un modo reale per evitare tutto questo. È molto semplice, segui le nostre indicazioni e non avrai mai più questo problema.

Il mercato è cambiato molto negli ultimi vent’anni. Da almeno un paio di decenni, infatti, siamo abituati a ricevere telefonate da parte di call center intenzionati a vendere qualunque prodotto. In principio non era così perché questi numeri chiamavano soltanto per proporre contratti telefonici e la media delle telefonate al giorno era sostenibile, ma adesso non se ne può più! Le telefonate arrivano in qualunque momento della giornata, dalla mattina alla sera e sono spesso insistenti.

Come se non bastasse, la delocalizzazione del lavoro e la ricerca di gare d’appalto al ribasso ha spinto molte aziende a trasferire le proprie sedi all’estero, quindi capita spesso di parlare con interlocutori stranieri, i quali fanno fatica a comprendere la nostra lingua. C’è un modo per evitare di ricevere le telefonate dai call center? In questi anni abbiamo letto tanti consigli di esperti (o presunti tali), ma oggi vogliamo suggerirti un metodo che funziona veramente. Chi ha seguito queste istruzioni ha smesso di ricevere telefonate dai call center a partire dal giorno successivo. Ecco cosa devi fare.

Come smettere di ricevere telefonate dai call center

Oggi proveremo a spiegarti come fare a non ricevere telefonate fastidiose da parte dei call center sul tuo cellulare. Per quanto riguarda i numeri fissi, puoi iscriverti al registro delle opposizioni e non sarai più disturbato, anche se molte aziende hanno trovato un escamotage attraverso il quale nascondono la vendita nel corso di chiamate di consulenza al cliente. Il registro delle opposizioni permette comunque di ridurre il numero di queste telefonate, ma oggi ci concentreremo sui contatti ricevuti sul numero mobile.

Se hai un cellulare Android, apri l’app Telefono Google e blocca tutte le chiamate spam. In questo modo, il tuo smartphone filtrerà soltanto le telefonate ricevute da numeri sicuri e riconoscibili, attaccando in automatico quelle dei call center. Non ti accorgerai nemmeno dell’arrivo della telefonata perché farà tutto Google. Inserisci il filtro antispam in modalità ON e non avrai più problemi con queste fastidiose telefonate.

Se hai un iPhone, puoi fare la stessa cosa, ma entrando nella funzione Telefono. A questo punto, non dovrai fare altro che silenziare i numeri sconosciuti e iOS non farà entrare tutte le telefonate provenienti da numeri che non hai in rubrica o che sono potenzialmente spam. La percentuale di errore è molto bassa, sia su Android che su iOS, quindi puoi tranquillamente usare questo metodo per non ricevere più telefonate dai call center durante tutta la giornata.