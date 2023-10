Ahsoka, solo i veri appassionati della saga se ne sono accorti: ecco cosa si nasconde dietro l’episodio 7

Ahsoka ha entusiasmato i fan dell’universo di Star Wars. Ma cosa è accaduto nell’episodio 7 da farli insospettire?

Ahsoka è una delle serie tv del momento, seguita e apprezzata da tanti appassionati di questo ricco filone che negli ultimi tempi sta aumentando il numero di spin-off dalla saga madre. Ma quale mistero è nascosto dietro l’episodio 7? Ecco la risposta.

Ahsoka è sbarcata sulla famosa piattaforma Disney+ il 22 agosto scorso come quinta serie televisiva live action appartenente a Star Wars. Chi aveva già imparato a conoscerla e amarla nelle due precedenti serie animate l’ha ritrovata con grande piacere. Ma cosa è accaduto nel settimo episodio?

Ahsoka: nessuno rimarrà scontento

Da alcune settimane gli utenti della nota piattaforma si godono le avvincenti avventure di un personaggio che sta diventando ancora più popolare.

Ahsoka si sta avviando al gran finale che si risolverà nell’ottavo e ultimo episodio fissato per mercoledì 8 ottobre. Nel frattempo tanta carne è stata messa al fuoco. In una serie come questa non potevano mancare i riferimenti al canone e gli altri show collaterali spuntati nel corso degli anni.

Nel settimo e penultimo episodio ce ne sono stati parecchi. Innanzitutto l’azione si è spostata su Coruscant capitale della Nuova Repubblica citata nella terza stagione di The Mandalorian. Poco importa, ma dipende a chi lo si chiede, perché ne Il Risveglio della Forza Hosnian Prime era la sede del Senato della Nuova Repubblica. Tra i luoghi effetto memoir spicca anche Endor, luogo di una celebre ed epica battaglia.

Poi sono stati citati anche gli Imperial Remnant, cioè coloro che non sono morti nelle precedenti battaglie e sono ancora tenacemente fedeli all’Impero. Qui il riferimento è a Star Wars legends, cioè l’insieme delle opere del franchise pubblicate dal 1976 al 2014. Se ne parlava nella miniserie spin-off The Book of Boba Fett uscita nel 2021. In poche parole si ipotizza la presenza di una cospirazione che riguarda queste persone ancora fedeli all’Impero. Chi ha seguito la terza stagione di The Mandalorian sa che è così.

A proposito di quest’ultimo fino a poco tempo fa si rumoreggiava di trasformare la quarta stagione in un film. Per quanto riguarda Ashoka il fatidico episodio si distingue anche per i personaggi del canone, ricordati o riapparsi in qualche modo da C3-PO a Anakin Skywalker in formato ologramma, passando per l’indomita Leia a capo del Consiglio di Difesa. Infine non poteva non avere spazio il famigerato Thrawn.

Tutto questo, naturalmente, fa la gioia dei fan dai più ai meno fanatici che nel corso della narrazione possono apprezzare l’intenso lavoro degli sceneggiatori nel cercare di legare e armonizzare il più possibile tutto il materiale e le storie che hanno fatto grande e immortale questa saga.