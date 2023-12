Alexa, renderai casa tua più sicura: ecco la novità che terrà lontano i ladri

Sistema di sorveglianza infallibile, scopri quali sono i dispositivi Alexa per rendere casa tua in completa sicurezza.

I sistemi di sicurezza e sorveglianza per le nostre abitazioni hanno seguito uno sviluppo tecnologico di pari passo all’evoluzione informatica e all’elettronica. Rendere casa propria sicura è una delle priorità di tutti e la domotica è oggi l’aiuto numero uno per stare più tranquilli anche fuori la propria abitazione.

Montiamo dentro casa antifurti, telecamere e sistemi di sicurezza per riuscire a controllare completamente, anche da remoto, le nostre abitazioni. Tuttavia molti di noi non sono a conoscenza dell’utilizzo di alcune funzioni, ovvero di dispositivi non focalizzati solo su sicurezza e sorveglianza.

L’abbinamento Alexa per ottenere un sistema di sorveglianza infallibile

Amazon, impresa numero uno nella vendita online, produce molti dispositivi elettronici. Quasi tutti i prodotti del colosso digitale possono essere collegati a Alexa, l’assistente vocale di Amazon contenuta all’interno dei prodotti Echo. Tra questi possiamo trovare Echo Show e Echo Dot due prodotti con caratteristiche simili, tranne che per una differenza: il modello Show ha uno schermo, da cui è possibile prendere visione di molte delle piattaforme streaming e di alcune telecamere di sorveglianza compatibili, oltre al classico utilizzo dei comandi vocali.

Il numero uno del marketing digitale produce anche le telecamere di sicurezza Blink, piccole camere che permettono di essere visualizzate anche da remoto e da Echo Show. Ti avvisano quando rilevano movimento e permettono di poter ascoltare e parlare tramite esse. Assieme a queste telecamere, sia da esterno che interno, è in vendita anche un modello per la porta d’ingresso di casa tua, sempre compatibile con Echo. Tramite questo dispositivo, chiamato Video Doorbell, verrai notificato quando qualcuno si presenta alla tua porta e potrai anche collegare il tuo campanello ad esso. Attualmente sul mercato questi due prodotti sono venduti in coppia con una super promozione.

Grazie a Echo Show prenderai visione di una telecamera, in modo molto rapido, sfruttando i comandi vocali dei prodotti Amazon. Inoltre scegliendo di aggiungere Echo Dot, avrai la possibilità di inserire una funzione poco conosciuta che prevede, come per i prodotti Blink, il rilevamento di movimento nell’area circostante, a cui potrai attribuire un’azione.

Infine l’ultimo prodotto di cui hai bisogno per ottenere un tipo di sicurezza al 100% è la serratura elettronica, che ti permetterà di controllare le porte di casa tua anche lontano. Abbinando tutti questi prodotti disporrai di un sistema di sicurezza all’avanguardia, controllabile completamente da remoto e che ti avviserà ogni qualvolta accadono eventi sospetti, restando in sicurezza e tranquillità anche fuori casa.

Acquista ora:

Echo Show

Echo Dot

Telecamere Blink con Video Dorbeel

Serratura elettronica Amazon