Alien, arriva la notizia tanto attesa dai fan: quando vedremo la serie su Disney Plus

Dopo mesi di incertezza è finalmente arrivata la notizia tanto attesa dai fan di Alien: ecco quando vedremo la serie su Disney Plus.

In questi anni siamo stati abituati ad attendere con ansia le nuove produzioni Disney provenienti dagli studi di produzione Marvel o Star Wars. Da quando i due brand fanno parte del colosso americano, infatti, sono usciti un numero incredibile di serie tv e film di buona qualità che hanno espanso questi amati universi narrativi.

L’enorme mole di contenuti provenienti dai due studi hanno fatto dimenticare che Disney possiede anche quelli della Fox (adesso ribattezzati FX), autori negli anni passati di serie tv degne di nota come American Horror Story e The Walking Dead (solo per citare due delle più famose e amate dal pubblico).

Negli ultimi mesi, però, l’attenzione nei confronti delle produzioni FX è tornata alta. Da qualche giorno gli utenti Disney Plus si stanno godendo la nuova serie thriller ‘A Murder At The End Of The World’, serie che ha colpito favorevolmente per la qualità della scrittura e per la capacità di tenere con il fiato sospeso.

Tuttavia FX è sotto la lente d’ingrandimento soprattutto per una serie che è in produzione e che milioni di persone attendono con ansia. Stiamo parlando infatti della prima serie sul brand Alien, saga cinematografica famosissima che ha regalato negli anni alcune perle al genere horror e che versione seriale potrebbe esprimere il suo massimo potenziale.

Alien, finalmente buone notizie: quando esce la serie?

In estate i fan della saga hanno ricevuto pessime notizie. Lo sciopero degli attori ha infatti bloccato le riprese rimandando a data da destinarsi il debutto della serie su Disney Plus. Nelle ultime ore è giunta notizia che dopo la conclusione delle rivendicazioni sindacali le riprese di Alien riprenderanno quanto prima.

A dare l’informazioni, in occasione della Premiere della quinta stagione di Fargo, è stato il regista Noah Hawley. Questo ha spiegato di avere intenzione di tornare a girare le puntate di Alien tra gennaio e febbraio del prossimo anno ed ha anche rassicurato i fan sui tempi necessari a completare i lavori.

A quanto pare, infatti, la sceneggiatura di questa prima stagione era già completa prima che lo sciopero degli sceneggiatori iniziasse a maggio e che a luglio erano già stata portata a termine una buona parte del girato. C’è dunque un ottima probabilità che la serie possa uscire durante la parte finale del prossimo anno.

La finestra di lancio probabile potrebbe essere settembre/ottobre, visto che il 16 agosto 2024 è prevista l’uscita al cinema del nuovo film Alien: Romulus (di cui per altro si dice un gran bene). Sfruttare l’onda mediatica generata dal film in sala potrebbe essere la mossa giusta per il successo della serie.

Le premesse affinché si tratti di un lavoro rispettoso della qualità e della trama dei film ci sono tutte. A produrla infatti è Ridley Scott e Hawley è un regista capace ed esperto, nonché amante del brand. Non resta che attendere, ma per i fan di Alien il prossimo potrebbe essere un anno da ricordare.