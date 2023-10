Allarme esplosione batteria smartphone: gli sbagli banali che stanno mettendo in pericolo tanti

Attento alla batteria del tuo smartphone, potrebbe esplodere a causa di uno stupido errore, da evitare assolutamente. Ecco tutto ciò che devi sapere per utilizzare il tuo telefono in totale sicurezza.

Lo smartphone è, senza alcun dubbio, una delle invenzioni che ha già rivoluzionato questo secolo e abbiamo appena percorso soltanto il 20% del centennio che ci porterà al ventiduesimo secolo. Eppure, il telefono che hai in tasta, ha cambiato radicalmente la tua vita, oggi non puoi più farne a meno perché ha delle funzioni che ti consentono di svolgere tantissime attività ogni giorno. Non stiamo parlando di semplici telefoni, come quelli degli anni ’90, enormi, ingombranti e utili soltanto a contattare qualcuno. Oggi uno smartphone può fare davvero tutto.

Se ci pensi, con il tuo telefono mandi messaggi, consulti i social network, metti in funzione i dispositivi che hai in casa anche se sei a mille chilometri di distanza e puoi addirittura mettere in moto la tua automobile. Per quest’ultima funzione, sappi che il tuo conto in banca deve contenere diversi zeri, ma è comunque possibile. E se ti dicessimo che un utilizzo errato del tuo smartphone potrebbe portare all’esplosione della batteria? Ti sembra esagerato? Dopo aver letto questo articolo cambierai sicuramente idea.

Come evitare che la batteria del tuo smartphone esploda

Se guardi il tuo telefono, ti verrebbe mai in mente che potrebbe esplodere da un momento all’altro? Sembra una scena apocalittica, ma è tutta realtà. Non c’è nulla di finto, a volte può succedere e tu dovrai evitarlo. Oggi vogliamo darti alcuni consigli per evitare di avere problemi con la batteria. Uno dei più semplici da mettere in pratica, ad esempio, è quello di non lanciarlo ovunque come se fosse un oggetto qualunque. Gli urti potrebbero deformare la batteria e provocare un corto circuito. Meglio usare la delicatezza.

Quando noti un surriscaldamento repentino della batteria, sappi che forse stai utilizzando troppo il tuo smartphone, quindi dovresti lasciarlo riposare per un paio di ore. Le temperature elevate possono creare reazioni chimiche talmente forti da far esplodere la batteria. Ecco perché dovresti sempre controllare la temperatura del tuo telefono e non utilizzarlo quando è troppo caldo. Un modo per evitare questo problema è quello di non aprire troppe app nello stesso momento e usare il cellulare soltanto quando ti serve veramente.

Utilizzi un caricabatterie diverso rispetto a quello originale? Forse hai risparmiato qualche euro, ma stai mettendo in pericolo il tuo telefono. Un caricabatterie non originale può portare al surriscaldamento della batteria, provocandone l’esplosione nei casi più estremi, soprattutto se la batteria dovesse essere danneggiata o troppo stimolata. Smetti di utilizzare un caricabatterie economico e corri ad acquistare quello originale, di solito fornito dalla casa madre attraverso i propri store online. Adesso hai tutte le informazioni a tua disposizione per evitare problemi con il tuo telefono.